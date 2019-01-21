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18:43 (мск), источник: Ведомости

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» договорились о слиянии

Они станут третьим по выручке ритейлером в России.

Бенефициары крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» договорились о слиянии компаний в единый розничный бизнес, говорится в совместном сообщении компаний. Владельцы «Дикси» и «Бристоля» — Игорь Кесаев и Сергей Кациев, «Красного и белого» — Сергей Студенников.

В результате слияния появится третий по обороту розничный ритейлер в России, говорится в сообщении. В объединенном бизнесе Кесаеву и Кациеву будет принадлежать 51%, а Студенникову — 49%.

Под торговыми марками «Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» в России работает более 13 000 магазинов.

«Красное и белое» — сеть магазинов по продаже алкоголя и продуктов, основанная челябинским предпринимателем Сергеем Студенниковым. Входит в десятку крупнейших продовольственных сетей России. Первый магазин был открыт в 2006 г. Студенников занимает 115-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. В 2018 г. журнал оценил его состояние в $950 млн.

В последних числах декабря 2018 г. «Красное и Белое» столкнулась с обысками на всех складах и в головном офисе в Челябинске. Их проводили сотрудники Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа, рассказывал представитель компании. По его словам, в качестве причины обысков тогда назывались подозрения в обороте контрафакта и неуплате налогов, в результате была парализована работа компании.

«Дикси» на начало 2018 г. был пятым по выручке ритейлером в России. Несколько лет назад владельцы «Дикси» и «Бристоля» уже пытались объединить бизнесы. Весной 2015 г. «Дикси» приобрела 31,8% долей сети «Бристоль» за 1,78 млрд руб., однако к концу года избавилась от доли, продав ее за 1,83 млрд руб.

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