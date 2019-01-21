Белоруссия с февраля повысит тарифы на транспортировку нефти по своей территории

«На 2019 год тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики, проиндексированы на 7,6%», — сообщила пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли со ссылкой на постановление ведомства.

В министерстве подчеркнули, что «установление тарифов осуществлено в строгом соответствии с действующими двухсторонними соглашениями» с РФ, подписанными в 2010 году в рамках единого пакета документов, регламентирующих работу на рынках нефти и нефтепродуктов.