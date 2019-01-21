Белоруссия с февраля повысит тарифы на транспортировку нефти по своей территории

«На 2019 год тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики, проиндексированы на 7,6%», — сообщила пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли со ссылкой на постановление ведомства.
В министерстве подчеркнули, что «установление тарифов осуществлено в строгом соответствии с действующими двухсторонними соглашениями» с РФ, подписанными в 2010 году в рамках единого пакета документов, регламентирующих работу на рынках нефти и нефтепродуктов.
«В соответствии с требованиями методики тарифы изменяются, исходя из среднегодового индекса потребительских цен, установленного параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (на 2019 год — 4,6%), увеличенного на 3 процентных пункта. Данный подход к индексации применяется, если сторонами не согласована иная величина», — напомнила пресс-служба.