Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый закон для россиян страшнее пенсионной реформы - эксперт
В антарктическом озере нашли жизнь
10 «неправильных» советов от долгожителей
Турман, Денев и Хайек побывали на вечеринке в Париже
Радиация на дому: бытовые предметы, которые вас облучают
Почему мы никогда не видим птенцов голубей?Голубиные птенцы? Да что тут необычного?
Андрей Губин: болит всё, не помогает ничего; живу и терплю
30 млн просмотров: выступление гимнастки из США
Боярская сменила имидж для роли Цветаевой: первые фото в образе
Лиза Арзамасова: «Галиной Сергеевной больше не называют»
Российская фигуристка назвала глупостью свои слова о допинге
Медведев проиграл Джоковичу в четвертом круге Australian Open
Елизавета Боярская кардинально сменила имидж (фото)
Пугачева в мини-платье с открытыми плечами пришла на концерт
Первый переднеприводный авто СССР продают за 3 000 000 рублей
Покупка авто за наличные может стать сложнее
В Москве обокрали квартиру экс-губернатора Приморья
Цены на вторичку растут несмотря на падение спроса
Фоторепортажи
16От Путятина до Путина
10Остов сокровищ: что нашли греки на затонувших кораблях
19:26 (мск), источник: Интерфакс

Белоруссия с февраля повысит тарифы на транспортировку нефти по своей территории

Москва. 21 января. INTERFAX.RU — Белоруссия с 1 февраля 2019 года повышает тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики.

«На 2019 год тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики, проиндексированы на 7,6%», — сообщила пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли со ссылкой на постановление ведомства.

В министерстве подчеркнули, что «установление тарифов осуществлено в строгом соответствии с действующими двухсторонними соглашениями» с РФ, подписанными в 2010 году в рамках единого пакета документов, регламентирующих работу на рынках нефти и нефтепродуктов.

«В соответствии с требованиями методики тарифы изменяются, исходя из среднегодового индекса потребительских цен, установленного параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (на 2019 год — 4,6%), увеличенного на 3 процентных пункта. Данный подход к индексации применяется, если сторонами не согласована иная величина», — напомнила пресс-служба.

ЦБ раскрыл детали реформы пенсионных накоплений
Кокорин сравнил россиян со стадом баранов
Власти Китая подтвердили рождение генно-модифицированных детей
Умерла самая пожилая жительница России
Зоолог рассказала, почему мы никогда не видим птенцов голубей
Девятая планета Солнечной системы оказалась ледяным диском
Российская фигуристка назвала глупостью свои слова о допинге
Спорт
Шипулин принял решение участвовать в праймериз «Единой России» Олимпийский чемпион по биатлону подтвердил информацию о том, что он намерен стать депутатом Госдумы
Hi-Tech
Только пять раз. WhatsApp вводит новые ограничения Одно сообщение теперь можно переслать не более чем 5 пользователям.
Авто
Флагманская Skoda станет ещё более «рубленой» (фото) Внешность флагманского лифтбека Skoda Superb 2020 модельного года оказалась полностью рассекречена благодаря публикации шпионских снимков
Кино
Боярская сменила имидж для роли Цветаевой: первые фото в образе Актриса сыграет поэтессу в театральной постановке
Недвижимость
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Почему квартиры россиян станут меньше, но дороже
Кто виноват во взрывах газа в домах: мнение экспертов
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с третьей беременностью Телеведущая вышла в свет в наряде, подчеркнувшим округлившуюся фигуру (фото)
Леди
Тест-драйв: как я неделю жила (и спала) с умным браслетом Друзья называют меня запойным зожником: о принципах питания, количестве блинов на штанге и качестве сна я готова болтать часами
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь