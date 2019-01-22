Трехсторонние переговоры о транзите газа через Украину провалились
Позиции «Газпрома» и «Нафтогаза» оказались взаимоисключающими.
Позиции «Газпрома» и «Нафтогаза» оказались взаимоисключающими.
Трехсторонняя встреча Россия — ЕС — Украина, на которой 21 января обсуждался транзит газа через Украину после 2019 г., к прогрессу, на который рассчитывала Еврокомиссия, не привела. Переговоры были осложнены «разночтениями в оценке решений Стокгольмского арбитража», передает ТАСС слова
«Базовым условием [для заключения нового соглашения о транзите] является его коммерческая привлекательность, то есть создание таких экономических условий, которые были бы конкурентоспособны по отношению к другим направлениям — тому же «Северному потоку», «Турецкому потоку», — цитирует слова министра энергетики России Александра Новака «Интерфакс». Кроме того, «Газпром» и «Нафтогаз» находятся в судебных разбирательствах, напомнил министр.
Сегодня этот процесс еще не закончен. Апелляционная инстанция в ближайшее время должна рассмотреть апелляционный иск «Газпрома» к «Нафтогазу». Тоже важное условие, чтобы обеспечивать и разработку, и выработку конкретных параметров контракта с 1 января 2020 года.
Альтернативой арбитражному решению могло бы стать мировое соглашение, добавил Новак.
Решение Стокгольмского арбитража, «разночтение в оценках» которого мешает достичь договоренности, было вынесено 28 февраля прошлого года. Арбитры постановили, что по сумме двух встречных исков (контракт на прямые поставки и транзит через Украину) «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд единовременной компенсации и еще $4,7 млрд за транзит в 2018—2019 гг. Обязательства «Нафтогаза» по поставочному контракту были в то же время снижены более чем в 10 раз.
«Газпром» считает это решение «асимметричным». Продолжение действия контрактов «экономически нецелесообразно и невыгодно», говорил предправления российской компании Алексей Миллер: «Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины». Подав апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, «Газпром» чуть позже инициировал процедуру расторжения обоих соглашений.
Со своей стороны
Украинская сторона понимает, что до проведения экспертных встреч обсуждать технические аспекты возможных соглашений преждевременно, говорил Витренко. «Нафтогаз» рассчитывал услышать «позицию российской стороны». «До сих пор она состояла в том, что вообще никаких переговоров не может быть, пока не будет восстановлен так называемый баланс — пока Украина не откажется от победы в Стокгольмском арбитраже. Возможно, сейчас они начнут реальные переговоры о транзите», — сказал Витренко («Интерфакс»).
В качестве ответа «Газпром» на переговорах предложил продлить действующие соглашения (в редакции 2009 г.), следует из слов председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева. «Причем [Алексей Миллер] говорил, что эти контракты можно продолжить без
«У нас теперь другое законодательство, другие правила, другие законы, которые отражают европейское законодательство, и то, что мы должны перейти от “договорняков” к реальным контрактам, которые будут основаны на европейских правилах. Этого ни российская сторона, ни тем более “Газпром” рассматривать на этом этапе не хочет», — сказал Климкин. Именно соглашения образца 2009 г. к середине 2014 г. привели к началу судебных тяжб между «Газпромом» и «Нафтогазом».
«Нафтогаз» в ходе переговоров был готов оперировать гибкостью требований только по иску, который подал в Стокгольмский арбитраж 6 июля 2018 г. В иске на $11,58 млрд украинская компания настаивает на пересмотре тарифа на транзит в период с марта 2018 г. по декабрь 2019 г. (на оставшийся период действующего контракта). «[В случае заключения контракта на транзит через Украину с 2020 г. ] наш иск будет не в $12 млрд, а только на $2 млрд. Ибо 2 млрд — это все равно доля расходов, не покрываемых сейчас по текущему тарифу. Даже без ускоренной амортизации ГТС», — передавал слова Витренко ТАСС. «Газпром» требования по новому иску не признавал. Стокгольмский арбитраж объединил делопроизводство по нему с иском «Газпрома» о расторжении транзитного контракта. «Это несколько абсурдная позиция со стороны наших украинских партнеров, потому что это новый иск, который мы совершенно не воспринимаем, — цитирует после встречи слова Новака агентство “Интерфакс”. — Это иск относительно тех объемов, которые якобы не будут прокачаны в будущем в случае незаключения контракта. Но мы все прекрасно понимаем, что это в принципе не может рассматриваться».
Российская сторона специально затягивает переговоры, считает Климкин: «Российская делегация не скрывала, что ожидает политических изменений, ждет выборы, намекая, что следующие консультации должны быть в мае и в мае
В марте на Украине должны состояться президентские выборы, осенью — парламентские.
Несмотря на объективные предпосылки к заключению нового транзитного соглашения, нервозности переговорам добавляет имеющееся на руках у «Нафтогаза» решение Стокгольмского арбитража, говорит аналитик по газу энергетического центра
Одним из «черных лебедей» являются и предстоящие президентские выборы на Украине. Если не будет сильного политического запроса со стороны Европы на интенсификацию переговорного процесса, то
каких-тодоговоренностей стоит ждать не раньше осени.
При этом маловероятно, что «Газпром» позволит омрачить запуск новых газопроводов проблемами с украинским транзитом, считает Капитонов. Ожидать повторения сценария 2008−2009 гг., когда компании входили в новый год без действующих соглашений, не стоит, предполагает он.
Вряд ли стоит ожидать
Стороны постараются найти компромисс и подписать контракт на транзит до конца года, говорит Маринченко. «Теоретически транзит
«Даже если гипотетически представить, что новыми газопроводами “Газпром” полностью закрывает потребность в украинском транзите (почти 87 млрд куб. м в 2018 г.), то все равно будет существовать переходный период, в течение которого российскому концерну придется удовлетворять потребности европейских потребителей», — говорит эксперт.
«Если под целью Украины в нынешних условиях понимать сохранение транзита на уровне 30−40 млрд куб. м, переговорная позиция Киева выглядит более выигрышной, — говорит Маринченко. — Невозможность сразу запустить “Северный поток — 2” и “Турецкий поток” на полную мощность — главный козырь Киева». За горизонтом