Новак назвал условия подписания нового транзитного договора с Украиной

Источник: РИА Новости

Так, для сохранения транзита Украина должна представить четкие правила работы своей газотранспортной системы. В частности, предоставить параметры по тарифу, который должен быть конкурентоспособным по отношению к другим газопроводам. Прежде всего, речь идет о «Северном потоке» и «Турецком потоке».

Помимо этого, Газпрому и «Нафтогазу» необходимо урегулировать судебные проблемы. Новак рассказал, что в ближайшее время ожидается рассмотрение апелляции по делу.

Он добавил, что также имеет смысл обсудить заключение мирового соглашения между корпорациями.

Министр отметил, что Россия не воспринимает позицию «Нафтогаза» по новому транзитному иску на 12 миллиардов долларов и назвал ее абсурдной.

«Поскольку это иск относительно тех объемов, которые якобы не будут прокачены в будущем в случае незаключения контракта. Это в принципе не может рассматриваться», — заявил он.

«Услышали что-то новое»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев назвал переговоры по транзиту газа интересными, так как украинская сторона «услышала что-то новое». Он заявил, что настроен сдержанно оптимистично.

Я думаю, что дальше будет оценка данных предложений украинской стороной, мы сделаем свою домашнюю работу. Мы договорились с ЕК, что всего, я так понимаю, где-то в марте или апреле, будет следующая встреча, и там мы уже обсудим реакцию на именно их предложение. Я надеюсь на трехсторонний формат. Андрей Коболев Глава «Нафтогаза»

Ранее вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что сделал России и Украине «справедливое предложение» по будущему транзитному контракту, покрывающее его ключевые параметры (длительность, объемы и тарифы) и другие важные нюансы (инвестиции, поддержание ГТС, технические и законодательные требования).

«Новая точка отсчета»

Коболев поблагодарил Шефчовича за предложение и назвал ее точкой отсчета, которую украинская сторона будет рассматривать.

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«Мы впервые о ней услышали, впервые получили. Надеюсь, что в ближайшие два месяца у нас будет достаточно времени, чтобы вернуться в Киев и обсудить это как в “Нафтогазе”, так и с нашим акционером», — сказал Коболев в эфире телеканала «112 Украина».

Единственным акционером «Нафтогаза» является государство.

«Действующий контракт устарел»

Коболев также отметил, что был удивлен предложением главы «Газпрома» Алексея Миллера продлить действующий контракт.

«Нафтогаз Украины» готов рассматривать будущие соглашения только в случае их полного соответствия тому европейскому законодательству, которое было имплементировано на Украине, — заявил Коболев.

Позднее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев настаивает на заключении нового договора по европейским правилам.

«Даже Евросоюз пытается растолковать России, которая не хочет слушать, что правила поменяли, что жизнь поменялась, но логика господина Миллера — просто продлить существующие контракты. Как он сказал, для этого даже не нужны экспертные консультации», — сказал Климкин.

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Соглашение на десять лет

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что ЕС поддерживает позицию Украины о том, что будущий контракт на транзит должен отражать европейское газовое законодательство.

По его словам, это должен быть такой же контракт, что есть сейчас у «Газпрома» с западноевропейскими компаниями. По мнению Шефчовича, будущий контракт обязательно должен иметь срок действия на десять и более лет.

Кроме того, он обратил внимание на разные оценки Москвой и Киевом решений Стокгольмского арбитража, а также апелляционных процедур.