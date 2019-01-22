Боковушка и никакой сдачи: невозвратные билеты хотят ввести в плацкарте

Источник: Известия

Продажу невозвратных билетов в поезда дальнего следования хотят распространить на плацкартные и общие вагоны. В Минтранс поступил соответствующий запрос депутатов Госдумы совместно с Общероссийским объединением пассажиров. Документ есть у «Известий». В ведомстве рассмотрят это предложение, рассказали «Известиям» в Минтрансе. По словам замгендиректора Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) Олега Никитина, расширение категорий вагонов с невозвратными билетами будет происходить постепенно, по мере накопления опыта реализации новой услуги.

Новая инициатива

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Кувшинова обратилась в Минтранс с просьбой рассмотреть возможность внедрения в России невозвратных билетов в плацкарт и общие вагоны.

В письме в ведомство парламентарий отметила, что в ее адрес поступили обращения граждан «из разных регионов» по этому поводу. C аналогичной просьбой выступили и представители Общероссийского объединения пассажиров.

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Депутат предложила дать перевозчику возможность «снижать стоимость на билеты в плацкартных и общих вагонах для продажи по невозвратному тарифу… без согласования с ФАС», говорится в письме от 17 января 2019 года на имя главы Минтранса Евгения Дитриха (копия документа есть у «Известий»).

Пока на плацкарт и общие вагоны продажа невозвратных билетов не распространяется, поскольку их стоимость субсидируется из бюджета и регулируется государством, поэтому перевозчик не может менять ее по своему усмотрению.

В Минтрансе подтвердили «Известиям» получение письма и сказали, что обращение будет рассмотрено.

— Ответ будет направлен в установленном порядке, — добавил представитель ведомства.

В пресс-службе ФПК сообщили «Известиям», что компания будет принимать участие в обсуждении механизмов реализации такой инициативы.

Не всех посчитали

С 1 января 2019 года вступил с силу закон, разрешающий продавать невозвратные железнодорожные билеты на поезда дальнего следования.

Особенность их заключается в том, что в случае отказа от поездки такие проездные нельзя сдать.

Немногочисленные исключения: увечье и болезнь покупателя, смерть близкого родственника или отмена поезда. Возврат денег в этом случае будет производиться в срок не позднее пяти суток с момента отправления. Закон позволяет продавать невозвратные билеты только в так называемый нерегулируемый сегмент — купе, СВ и вагоны с сидячими местами. С 20 января в России уже открылись продажи билетов в такие вагоны, скидки составляют от 5 до 20%. С учетом глубины продаж в 90 дней купить проездной можно будет на поезда с отправлением 19 апреля и позднее. По данным ФПК, на первом этапе в эксперименте станут участвовать только два поезда: Москва-Воронеж (с сидячими местами) и Москва-Ижевск (купейный). В первом из них выделят 102 места, которые можно будет приобрести по специальному тарифу, во втором — 64. Тестовый период продлится до 1 мая.

Норма о невозвратных билетах не распространяется на плацкарт.

Связано это с тем, что снижение стоимости на ж/д билеты в плацкарте, как и повышение, РЖД обязано согласовывать с антимонопольной службой. Поэтому плацкарт не попал в перечень категорий невозвратных билетов в действующем законе. Наталья Кувшинова

По словам главы Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, вступивший в силу 1 января закон ставит тех, кто пользуется плацкартом и купе, в неравные условия.

Кроме того, авторы письма в Минтранс предложили расширить перечень случаев, при которых пассажир, купивший невозвратный билет, сможет его сдать. По их словам, соответствующий законопроект уже разработан. По нему вернуть деньги можно будет в случае болезни членов семьи или близких родственников, даже если они не должны были ехать вместе, пояснил Илья Зотов. Аналогичные изменения, касающиеся невозвратных авиабилетов, в настоящее время уже рассматриваются в Госдуме во втором чтении.

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Порог невозврата

Расширение категорий вагонов с невозвратными билетами будет происходить постепенно, по мере накопления опыта реализации новой услуги, рассказал «Известиям» замгендиректора ФПК Олег Никитин. Он добавил, что если вести речь о регулируемом сегменте, то в перспективе распространить практику невозвратных билетов можно на общие вагоны с местами для сидения в дневных поездах. Но могут возникнуть технические сложности с реализацией этой инициативы, поскольку цена в регулируемом сегменте устанавливается ФАС, добавил он. В антимонопольной службе на момент сдачи номера не ответили на запрос «Известий».

Когда система заработает в полную силу, до 10% от общего количества билетов ФПК рассчитывает сделать невозвратными. Сейчас лишь часть мест может продаваться по такой схеме.

Как ранее говорил глава ФПК Петр Иванов, около 60% продаж приходится на плацкарт и общие вагоны. Перевозчик за счет новой услуги планирует увеличить пассажирооборот на 1,5%.

По словам гендиректора Института исследований проблем железнодорожного транспорта Павла Иванкина, поскольку регулируемый сегмент субсидируется государством, решение о распространении невозвратного тарифа на плацкарт и общие вагоны будет зависеть в том числе от Минфина. Поэтому, по мнению эксперта, рассчитывать на быстрое появление невозвратных билетов в плацкарт не стоит.

В Минфине «Известиям» сообщили, что вопрос следует адресовать в профильные ведомства — ФАС и Минтранс.

С 2014 года невозвратные авиабилеты разрешили продавать российским авиакомпаниям. Согласно принятым поправкам в Воздушный кодекс, перевозчики имеют право не возвращать деньги пассажиру, отказавшемуся от поездки без уважительной причины. Исключение, как и в случае с ж/д билетами, составляют болезнь клиента авиакомпании или его близких родственников. Экстренные причины, побудившие вернуть проездной документ, подтверждаются документально. Наиболее распространены такие билеты у лоукостеров. У иностранных авиакомпаний они обозначаются словами Ticket is non-refundable, у российских — «Промо», «Базовый», «Эконом».