Опрос: 73% жителей ФРГ поддерживают проект «Северный поток — 2»
Против реализации проекта высказались лишь 13% немцев.
Против реализации проекта высказались лишь 13% немцев.
Около 67% жителей Германии считают, что газопровод «Северный поток — 2» не несет в себе угрозы для их страны. Об этом сообщает газета Neue Presse, ссылаясь на итоги соцопроса, проведенного институтом Forsa.
Кроме того 90% опрошенных считают, что призывы властей США отказаться от российского газопровода связаны с желанием американцев продавать свой сжиженный природный газа в Европу.
«Северный поток — 2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до ФРГ мощностью 55 млрд кубометров топлива ежегодно.
Против этого проекта вступают США, ряд стран Восточной Европы и Украина.
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