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03:18 (мск), источник: Аргументы и факты

Опрос: 73% жителей ФРГ поддерживают проект «Северный поток — 2»

Против реализации проекта высказались лишь 13% немцев.

Источник: РИА "Новости"

Около 67% жителей Германии считают, что газопровод «Северный поток — 2» не несет в себе угрозы для их страны. Об этом сообщает газета Neue Presse, ссылаясь на итоги соцопроса, проведенного институтом Forsa.

Против реализации проекта высказались 13% респондентов. При этом 73% немецких граждан назвали строительство газопровода верным решением.

Кроме того 90% опрошенных считают, что призывы властей США отказаться от российского газопровода связаны с желанием американцев продавать свой сжиженный природный газа в Европу.

«Северный поток — 2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до ФРГ мощностью 55 млрд кубометров топлива ежегодно.

Против этого проекта вступают США, ряд стран Восточной Европы и Украина.

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