Дерипаска вместо Давоса отправился на рыбалку

Как сообщалось, в начале ноября организаторы Давосского форума отказали в участии Дерипаске, а также бизнесмену Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину, попавшим весной под американские санкции. Позже запрет сняли, но организаторами был выдвинут целый ряд ограничений, чтобы присутствие на форуме попавших под санкции россиян «полностью соответствовало текущим правовым условиям».