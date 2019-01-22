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12:21 (мск), источник: Вести.Ru

Дерипаска вместо Давоса отправился на рыбалку

Бизнесмен Олег Дерипаска вместо швейцарского Давоса решил поехать на Байкал, чтобы порыбачить. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram. Партнер миллиардера по компании «Русал» Виктор Вексельберг по-прежнему намерен посетить форум, передает телеканал «Россия 24».

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Как сообщалось, в начале ноября организаторы Давосского форума отказали в участии Дерипаске, а также бизнесмену Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину, попавшим весной под американские санкции. Позже запрет сняли, но организаторами был выдвинут целый ряд ограничений, чтобы присутствие на форуме попавших под санкции россиян «полностью соответствовало текущим правовым условиям».

В итоге, Дерипаска, Вексельберг и Костин оказались в списке участников форума Всемирного экономического форума, который пройдет в швейцарском Давосе с 22 по 25 января.

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