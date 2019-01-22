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11:10 (мск), источник: Это Кавказ

Компания: сумма 9 млрд рублей в решении суда Чечни не значится, речь о безнадежных долгах

Заводской районный суд Грозного обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать безнадежные к взысканию долги населения Чечни, но сумма в 9 миллиардов рублей в решении суда не говорится.

Источник: ПАО «Газпром»

Ранее сообщалось, что районный суд по иску прокуратуры Чечни обязал компанию списать долги населения региона за газ в размере 9 миллиардов рублей как безнадежные к взысканию.

В решении Заводского районного суда города Грозного эта сумма на самом деле в резолютивной части не указана вообще, даже не знаю, откуда она могла появиться. Сумму мы не озвучивали, ее никто не озвучивал.
Рустам Амерханов
«Газпром межрегионгаз Грозный», заместитель гендиректора

«Формулировка в решении суда: обязать “Газпром межрегионгаз Грозный” применить методику по списанию безнадежной дебиторской задолженности», — сообщил ТАСС заместитель гендиректора компании по реализации газа Рустам Амерханов.

По его словам, сумма в 9 миллиардов рублей была «информационном вбросом».

«Мы живем в такое время достаточно серьезных информационных вбросов, где сильно развиты альтернативные масс-медиа, другие социальные сети. И неизвестно, что этот прецедент пойдет дальше, вряд ли он повлечет что-то за собой», — уточнил он.

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Юристы компании уже направили апелляционную жалобу в Верховный суд Чеченской Республики. «Аргументы в апелляции: первое — наличие дебиторской задолженности не является основанием для ее списания, второе — органы прокуратуры не могут вмешиваться в деятельность хозяйствующих субъектов, а газовая компания является действительно хозяйствующим субъектом. Одного из этих оснований достаточно для того, чтобы суд счел наши доводы серьезными», — пояснил Амерханов, добавив, что компания работает с каждым конкретным должником индивидуально.

Также он пояснил, что «безнадежная задолженность — это сумма, которая образовалась и которую невозможно взыскать в силу ряда причин», в том числе по причине смерти. «Сумма безнадежной задолженности определяется после проведения инвентаризации дебиторской задолженности. [По причинам безнадежной задолженности] в 1998 года есть нормативный акт, утвержденный приказом Министерства финансов РФ, он применяется везде. Он касается всех, и физических, и юридических лиц», — рассказал он.

Как сообщалось ранее, в прокуратуре Чечни посчитали, что требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность.

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21 января© Ньюстюб
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