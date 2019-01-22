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11:25 (мск), источник: Lenta.Ru

«Девяток яиц» добрался до рынка жилья

Российские застройщики будут сокращать площади квартир в жилых домах, сохраняя или повышая их стоимость. Такой прогноз содержится в материалах риелторской группы компаний «Метражи», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Источник: РИА "Новости"

В начале 2019-го в использовании такого приема уличили производителей продуктов: бурную общественную реакцию, в частности, вызвало появление на полках магазинов упаковок с «девятком» яиц вместо обычного десятка.

«Недвижимость — дорогой и востребованный продукт в России, поэтому строительные компании, работающие в нашей стране, давно освоили приемы того, как, не повышая, а то и снижая цены, продавать квартиры одного формата, — отмечают эксперты. — Например, в начале 2000-х на наш рынок пришли квартиры евроформата, которые по своей сути являются олицетворением “шринкфляции” в недвижимости. С помощью такого маркетингового хода компании смогли оптимизировать площади квартир и продавать их покупателю как более выгодный продукт».

По подсчетам аналитиков, с 2016 года средняя площадь новых квартир, например, в Санкт-Петербурге сократилась почти на восемь квадратных метров — с 51-го до 43 «квадратов».
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При этом средний уровень цен на первичном рынке жилья все равно увеличился.

«Мы уверены, что в связи с неблагоприятными факторами строительные компании продолжат оптимизировать площади, сохраняя или повышая средний уровень цен», — подчеркивается в предоставленных материалах.

«Шринкфляция» (shrinkflation, по аналогии с инфляцией) подразумевает снижение количества товара в упаковке при увеличении ценника. Таким образом продавцы скрывают рост реальной стоимости продуктов.

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