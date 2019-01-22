«Газпром межрегионгаз» подтвердил сумму задолженности жителей Чечни

«Подтверждаем, что размер просроченной задолженности, о которой идет речь, составляет 9,353 млрд руб., период образования — с
О том, что суд обязал компанию списать долги жителей Чечни за газ, стало известно 18 января. Власти Чечни объяснили это «спецификой региона». «Газпром межрегионгаз» уже обжаловал судебное решение. В других регионах России предложили последовать примеру Чечни и тоже списать задолженности, сославшись на рост «социальной напряженности»
Подробности — в публикации «Ъ» «Долговой пример заразителен».