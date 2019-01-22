«Газпром межрегионгаз» подтвердил сумму задолженности жителей Чечни

«Подтверждаем, что размер просроченной задолженности, о которой идет речь, составляет 9,353 млрд руб., период образования — с 01.01.2007 по 30.09.2015 . Данные о сумме задолженности, в отношении которой принято судебное решение, действительно отсутствуют в резолютивной части решения суда, но они есть в мотивировочной (содержательной) части», — заявили в компании.