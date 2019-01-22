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12:07 (мск), источник: Коммерсантъ

«Газпром межрегионгаз» подтвердил сумму задолженности жителей Чечни

Пресс-служба «Газпром межрегионгаза» подтвердила радиостанции «Говорит Москва», что просроченная задолженность жителей Чечни за газ превышает 9 млрд руб. Аналогичные данные приводились в сообщении на сайте прокуратуры региона, но позднее сумма долга была удалена из текста.

Источник: ПАО «Газпром»

«Подтверждаем, что размер просроченной задолженности, о которой идет речь, составляет 9,353 млрд руб., период образования — с 01.01.2007 по 30.09.2015. Данные о сумме задолженности, в отношении которой принято судебное решение, действительно отсутствуют в резолютивной части решения суда, но они есть в мотивировочной (содержательной) части», — заявили в компании.

О том, что суд обязал компанию списать долги жителей Чечни за газ, стало известно 18 января. Власти Чечни объяснили это «спецификой региона». «Газпром межрегионгаз» уже обжаловал судебное решение. В других регионах России предложили последовать примеру Чечни и тоже списать задолженности, сославшись на рост «социальной напряженности» из-за этих долгов.

Подробности — в публикации «Ъ» «Долговой пример заразителен».

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