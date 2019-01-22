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14:23 (мск), источник: RNS

Замглавы Минфина прокомментировал ситуацию с «зарплатным рабством»

Текущие правила смены банков, перечисляющих зарплату, нужно усовершенствовать, но следует осторожно подходить к этому вопросу, так как изменения могут привести к росту стоимости кредитов для предприятий, такое мнение высказал журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Источник: AP 2019

«В начале советской власти большевики хотели разрушить институт семьи. Говорили, что жены и мужья должны быть общими для всех. Вот, соответственно, я считаю, что смешать полностью отношения банков с предприятиями очень тяжело. То есть в принципе я считаю, что текущие конструкции нужно усовершенствовать с тем, чтобы сделать полегче для гражданина… Действительно очень много бюрократии связано с тем, что гражданин, когда хочет поменять банк, бюрократия бухгалтерии чинит этому всякие препятствия», — сказал он.

Моисеев подчеркнул, что надо понимать, какие последствия это принесет для взаимоотношений кредиторов и заемщиков.

Вторая сторона вопроса какая? Почему предприятия сгоняют всех своих сотрудников в какой-то банк, потому что это обеспечивает некий оборот ликвидности, что даёт возможность предприятию взять более дешевый кредит. Оборотная сторона любой меры по ужесточению регулирования взаимоотношений с банками — они с высокой долей вероятности могут привести к росту стоимости ставки кредита.
Алексей Моисеев
заместитель министра финансов

Ранее, 21 января, зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин в ходе парламентских слушаний заявил, что в России до сих пор существует проблема «зарплатного рабства». По его мнению, большинство работников привязаны к одному зарплатному банку, как правило, с госучастием.

Председатель правления Тинькофф банка Оливер Хьюз отмечал, что отмене «зарплатного рабства» мешает излишняя бюрократия.

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