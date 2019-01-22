Замглавы Минфина прокомментировал ситуацию с «зарплатным рабством»

«В начале советской власти большевики хотели разрушить институт семьи. Говорили, что жены и мужья должны быть общими для всех. Вот, соответственно, я считаю, что смешать полностью отношения банков с предприятиями очень тяжело. То есть в принципе я считаю, что текущие конструкции нужно усовершенствовать с тем, чтобы сделать полегче для гражданина… Действительно очень много бюрократии связано с тем, что гражданин, когда хочет поменять банк, бюрократия бухгалтерии чинит этому всякие препятствия», — сказал он.