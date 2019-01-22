В России рекордными темпами подорожало пшено

Источник: РИА "Новости"

Согласно данным компании «ПроЗерно», к 18 января цена тонны пшена достигла рекордных 42,8 тыс. рублей, что на 3 770 рублей больше, чем неделей ранее. Это и самый высокий недельный рост, и самая высокая цена среди трех основных крупяных культур (гречка, рис, пшено).

Как заявил «Интерфаксу» генеральный директор компании Владимир Петриченко, такое подорожание зерна связано, прежде всего, с ростом цен на логистику, горючее, повышением «непродовольственного НДС» и другими инфраструктурными факторами.

«Теперь именно они влияют на рост цен. Повышение, связанное с сокращением урожая проса, произошло в конце прошлого года», — сказал он, напомнив, что в конце декабря цена тонны пшена составила 39 020 рублей. На этом уровне она продержалась до 11 января.

В январе 2018 года, по данным «ПроЗерно», тонна пшена стоила 15,1 тыс. рублей.

Как считает Петриченко, нынешний рост цен на пшено — не предел, подорожание крупы продолжится в пределах 46−48 тыс. рублей за тонну.

На рынках других круп ситуация, по его словам, не такая динамичная.

Так, гречневая крупа за неделю подорожала на 710 рублей, до 20 550 рублей за тонну, рис — на 110 рублей, до 31 800 рублей.

«Что касается риса, то можно говорить о стабильности», — отметил эксперт.

Поясняя, почему инфраструктурные факторы оказали наибольшее влияние на цены на пшено, а на других рынках оказались не столь значимы, В. Петриченко заявил, что «на рынке пшена этот фактор можно “отыграть”, поскольку второй год подряд собирается небольшой урожай проса». «На гречке и рисе, запасы которых выше, “подняться” трудно, а рынок пшена тонкий, на нем легче это сделать», — сказал он.