«Газпром» объяснил долги жителей Чечни низкой платежной дисциплиной, а не войной

Курирующий внутренний рынок заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев заявил журналистам, что упомянутая задолженность сформировалась в результате низкой платежной дисциплины населения, а не в ходе военных действий. Он предостерёг, что это решение суда может быть воспринято большинством потребителей энергоресурсов, исправно оплачивающих поставки, как несправедливое по отношению к ним.

«Период возникновения задолженности, о которой идет речь, не связан с периодом военных действий на территории республики, как это звучало в ряде комментариев. Долги возникли в связи с низкой платежной дисциплиной населения», — заявил Голубев.

Он отметил, что, действительно, на Северном Кавказе реализуется комплекс мер по оздоровлению ситуации в газовой сфере. В том числе по инвентаризации абонентских баз — с целью повышения их достоверности, внедрению автоматизированных систем учета — для исключения из процессов человеческого фактора, предпринимаются совместные действия с правоохранительными органами по выявлению незаконного потребления газа и прочих нарушений законодательства, в том числе — Уголовного кодекса.

«Призывы к “списанию” долгов ведут к подрыву этой кропотливой, сложнейшей работы, которая осуществляется на протяжении многих лет. Для предотвращения возникновения “социальной напряженности” необходимо усилить поддержку действий группы “Газпром” в этой комплексной работе. Законные требования поставщика не могут являться причиной “напряженности”, у проблемы более глубокие корни», — считает зампред правления «Газпрома».

Неплатежи и большое количество правонарушений при использовании газа привели к высокой степени обветшалости и ненадежности газовых сетей в регионах Северного Кавказа. Это создает прямую угрозу здоровью и жизни людей. Неукоснительная платежная дисциплина — один из факторов безопасности газового хозяйства. Валерий Голубев заместитель председателя правления «Газпрома»

«Принятое судом первой инстанции решение противоречит действующим нормам права. Срок исковой давности может быть прерван путем признания долга должником или приостановлен. Реальное истечение сроков исковой давности судом не исследовалось. Более того, учет задолженности как реальной к взысканию или безнадежной не влияет на прекращение обязательств и не влияет на возможность предъявления исковых требований о взыскании такой задолженности», — пояснил топ-менеджер.

«Признание задолженности безнадежной, то есть возможной к списанию, осуществляется непосредственно хозяйствующим субъектом, с учетом совокупности сложившихся обстоятельств. Суд не запрашивал, а компания соответственно не представляла данные, позволяющие отнести данную задолженность к безнадежной. Вместе с тем действующим законодательством установлено, что органы прокуратуры не вмешиваются в хозяйственную деятельность организаций», — сказал он.

Голубев также отметил, что обязанность оплачивать потребленные коммунальные ресурсы является общей для населения Российской Федерации, основанной на законе, и не может расцениваться как фактор социальной напряженности.

«Решение о списании задолженности будет воспринято добросовестными плательщиками, которых абсолютное большинство, как несправедливость по отношению к ним», — подчеркнул Голубев.

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что республика аккуратно платит по долгам, но не оплачивала газ во время боевых действий в регионе. «Чеченская Республика в данном случае за время вот той задолженности, которая образовалась в течение боевых действий, платить не должна. И я считаю, что это совершенно правильно», — сказал он.

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Суд постановил списать долги

Ранее прокуратура Чечни сообщила, что Заводской райсуд Грозного обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать 9 млрд рублей долгов за газ из-за истечения срока давности «как безнадежные к взысканию».

В сообщении отмечалось, что ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» не составило документы, «необходимые для списания дебиторской задолженности населения, которая в силу истечения сроков исковой давности стала безнадежной к взысканию», нарушив тем самым «требования законодательства и внутриведомственного приказа».

Прокуратура посчитала, что сложившаяся ситуация, связанная с массовым предъявлением требований об оплате фактически «безнадежной к взысканию задолженности», «создавала в обществе социальную напряженность и могла повлечь протестные выступления населения».