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13:44 (мск), источник: РИА Новости

ГП обязала прокурора Чечни выступить против списания долгов за газ

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Генпрокуратура поручила прокурору Чечни поддержать доводы «Газпром межрегионгаз Грозный» против списания долгов населения за газ. Об этом сообщили в федеральном надзорном ведомстве.

Источник: РИА Новости

«Организована служебная проверка. Исполнение поручения контролируется Генеральной прокуратурой РФ», — отмечается в релизе.

Республиканскому прокурору напомнили, что вмешательство органов прокуратуры в оперативно-хозяйственную деятельность организаций недопустимо.

Пост прокурора Чечни с 2012 года занимает Шарпудди Абдул-Кадыров.

Решение районного суда

Заводской районный суд Грозного по требованию заместителя прокурора Чечни постановил списать долги населения за газ в размере 9,4 миллиарда рублей. При этом общий долг на 1 декабря 2018 года составлял 13,2 миллиарда рублей.

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«Газпром межрегионгаз Грозный» подал апелляционную жалобу на это решение.

«Обязанность оплачивать потребленные коммунальные ресурсы является общей для населения Российской Федерации, основанной на законе, и не может расцениваться как фактор социальной напряженности. Решение о списании задолженности будет воспринято добросовестными плательщиками, которых абсолютное большинство, как несправедливость по отношению к ним», — заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев.

В компании также добавили, что призыв списать долги противоречит правовым нормам и подрывает работу «Газпрома» по повышению уровня платежной дисциплины на Северном Кавказе.

В Генпрокуратуре согласны с этими доводами. «В соответствии с действующим законодательством, истечение срока исковой давности является не единственным условием списания дебиторской задолженности. Такая задолженность подлежит списанию только в случае признания ее нереальной для взыскания. Нереальность взыскания определяется самостоятельно хозяйствующим субъектом», — пояснили в ведомстве.

Цепная реакция

После решения чеченского суда в других регионах призвали тоже списать долги местных жителей за газ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что этот вопрос «чрезвычайно сложный» и «какой-либо позиции в данном случае (в Кремле. — Прим. ред.) не выработано».

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21 января© Ньюстюб
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