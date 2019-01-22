Что известно о списании долгов за газ в Чечне

Источник: AP 2019

После этого в нескольких других регионах России также прозвучали предложения о списании долгов, «Газпром» подал жалобу на решение суда, а к делу подключилась Генпрокуратура.

Как накопилась такая сумма и что о сложившейся ситуации думают власти Чечни — в материале ТАСС.

Сколько денег по решению суда «Газпром» должен списать и почему?

По данным ООО «Газпром межрегионгаз Грозный», задолженность населения Чечни за газ, которую суд постановил списать, составляет 9,353 млрд рублей, период образования — с 1 января 2007 года по 30 сентября 2015 года.

Прокуратура региона установила, что компания, нарушая закон и внутриведомственный приказ, не составляла документы, которые необходимы для списания задолженности. Помимо этого, ее нельзя взыскать, потому что истек срок исковой давности.

По данным ведомства, требования оплатить коммунальные долги создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения.

Как на постановление суда отреагировали в «Газпроме»?

«Газпром межрегионгаз Грозный» подал жалобу на это решение.

«В нашей практике такого не было, мы первый раз с этим столкнулись. <…> Должен быть механизм списания, а не так, чтобы одним скопом, одним моментом. Мы и так списываем долги те, которые через суд, все это у нас и так в текущей работе есть. [Необходима] индивидуальная работа с каждым абонентом», — считает заместитель генерального директора по реализации газа компании Рустам Амерханов. Также он заявил, что сумма в 9 млрд рублей не указана в резолютивной части решения суда, предположив, что появление цифры стало «информационным вбросом».

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Зампред правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев считает, что решение, принятое судом, противоречит действующим нормам права. Он опасается, что большинство добросовестных налогоплательщиков воспримут это как несправедливость, так как обязанность оплачивать потребленные коммунальные ресурсы является общей для населения России.

«Реальное истечение сроков исковой давности судом не исследовалось. Более того, учет задолженности как реальной к взысканию или безнадежной не влияет на прекращение обязательств и не влияет на возможность предъявления исковых требований о взыскании такой задолженности», — сказал он.

По мнению Голубева, неплатежи и большое количество правонарушений при использовании газа привели к высокой степени обветшалости и ненадежности газовых сетей в регионах Северного Кавказа.

Это создает прямую угрозу здоровью и жизни людей. Неукоснительная платежная дисциплина — один из факторов безопасности газового хозяйства. Валерий Голубев Зампред правления ПАО «Газпром»

Также он сообщил, что на Северном Кавказе проводится комплекс мер по оздоровлению ситуации в газовой сфере, в том числе по инвентаризации абонентских баз — с целью повышения их достоверности, и внедрению автоматизированных систем учета.

Какого мнения придерживаются власти Чечни?

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров считает, что списание безнадежных долгов является правом Чеченской Республики, поскольку та пережила две военные кампании, за время которых накопилась часть имеющейся в настоящее время задолженности за газ.

И регион не должен оплачивать задолженность, которая накопилась за время боевых действий.

«Если есть необходимость и обоснования, пусть другие регионы последуют [нашему] примеру. Пишите, обращайтесь в суд и прокуратуру, это ваше право», — сказал министр.

Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов подтвердил, что власти Чечни считают решение суда справедливым и объективным.

«Во-первых, прокуратура республики как надзорный орган пришла к выводу, что “Газпром межрегионгаз Грозный” действует неправильно, предъявляя иски по устаревшим долгам. Во-вторых, есть большие сомнения, что газ в таких объемах потреблен. Кроме того, в определенный период времени многие семьи находились за пределами Чеченской Республики, не на всех домах счетчики стояли, однако газовики требуют уплаты средств даже с тех мест, где дома были разрушены или в которых никто не проживал», — сказал Каримов.

По его словам, в настоящее время население республики исправно оплачивает коммунальные услуги.

Что говорят в правительстве РФ?

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев заявил о неготовности поддержать инициативу о списании долгов за услуги ЖКХ по всей стране.

С точки зрения дисциплины и того, что цифра [долга] немалая, и понимая, что у нас достаточно много других проблем, для которых надо искать денежные средства, я бы эту инициативу не поддержал. Владимир Якушев Министр строительства и ЖКХ России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что тема списания долгов за газ населению является чрезвычайно сложной, при решении подобных вопросов должны учитываться интересы и граждан, и «Газпрома» как поставщика услуг. По словам Пескова, у Кремля не выработано какой-либо позиции по данной теме.

Почему к делу подключилась Генпрокуратура?

Генпрокуратура сочла необоснованным иск прокуратуры Чечни о списании долгов за газ, так как «истечение срока исковой давности в соответствии с законодательством — не единственное условие для списания дебиторской задолженности».

«Генпрокуратурой РФ поручено прокурору Чечни в суде апелляционной инстанции поддержать доводы жалобы компании ООО «Газпром межрегионгаз Грозный», — сообщили в Генпрокуратуре. В связи с необоснованным обращением в суд будет проведена служебная проверка.