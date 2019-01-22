Россиян оздоровят при помощи налогов
В России хотят ввести налоговый вычет за расходы на
В России хотят ввести налоговый вычет за расходы на
Документ опубликован на портале раскрытия проектов
Основная цель инициативы — повышение физической активности и укрепление здоровья россиян. В настоящее время инициатива проходит стадию публичного обсуждения, которая закончится 4 февраля. Поправки будут внесены в статью 219 Налогового кодекса о социальных налоговых вычетах. Ввести их планируют уже к началу 2020 года.
Максимальный расход, по которому можно получить вычет, составляет 120 тысяч рублей. Соответственно, за календарный год можно будет вернуть не более 15,6 тысяч рублей (13 процентов от 120 тысяч рублей).
На начало 2019 года россияне могут получить социальные налоговые вычеты на обучение, лечение и приобретение медикаментов, благотворительность, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное страхование жизни и добровольное пенсионное страхование. По данным национального агентства финансовых исследований налоговый вычет оформляли только 10 процентов россиян.