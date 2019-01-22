Россиян оздоровят при помощи налогов

Источник: AP 2019

Документ опубликован на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.

Основная цель инициативы — повышение физической активности и укрепление здоровья россиян. В настоящее время инициатива проходит стадию публичного обсуждения, которая закончится 4 февраля. Поправки будут внесены в статью 219 Налогового кодекса о социальных налоговых вычетах. Ввести их планируют уже к началу 2020 года.

Предполагается, что россияне смогут вернуть себе 13 процентов от стоимости фитнес-услуги.

Максимальный расход, по которому можно получить вычет, составляет 120 тысяч рублей. Соответственно, за календарный год можно будет вернуть не более 15,6 тысяч рублей (13 процентов от 120 тысяч рублей).