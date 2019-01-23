В энергопотребителей вселяют умеренность

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Ъ» узнал детали схемы введения соцнормы потребления электроэнергии для населения, которую предлагает Минэкономики: платить по базовому тарифу за 300 кВт•ч в месяц, по повышенному — за 300−500 кВт•ч и по экономически обоснованному — за потребление более 500 кВт•ч. К 2033 году должны быть постепенно отменены льготы владельцев электроплит и сельского населения, но для домов, не подключенных к теплоснабжению, лимиты установят гораздо выше. Но в правительстве все же опасаются социального взрыва из-за введения нормы: ее больше не поддерживают в Минэнерго, а в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака обещают принять решение «с учетом реальных доходов населения».

«Ъ» стали известны параметры предложений Минэкономики о введении соцнормы потребления электроэнергии для населения. Ее разработка шла в рамках планов правительства по борьбе с перекрестным субсидированием в энергетике, Минэкономики дало предложения в рамках поручения вице-премьера Дмитрия Козака от 19 сентября 2018 года. По данным «Ъ», их обсудят 23 января на совещании у вице-премьера.

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Схема реанимирует замороженный в 2014 году проект соцнормы. Как рассказал источник «Ъ», знакомый с новым вариантом, предлагается дифференциация тарифов для населения — до 300 кВт•ч в месяц будет оплачиваться по базовому (текущему) тарифу, свыше 300 кВт•ч — по повышенному, а более 500 кВт•ч — уже по экономически обоснованному. Потребление фиксируется на лицевой счет, не на человека.



Для ряда регионов границы повысят до 500 кВт•ч и 700 кВт•ч в месяц (возможно, речь идет о северных районах). Также льготный режим могут получить потребители, не подключенные к сетям теплоснабжения (такие домохозяйства используют электричество для отопления). Речь может идти о держателях электрокотлов (например, садовые и дачные кооперативы и т. д. ). Границы дифференциации для них устанавливаются на уровне 3300 кВт•ч и 3500 кВт•ч в месяц, в ряде регионов — 3500 кВт•ч и 3700 кВт•ч в месяц.

В то же время Минэкономики хочет с 2020 до 2033 года плавно сократить льготы для горожан, пользующихся электроплитами, и сельского населения.

Сейчас для них установлен коэффициент 0,7 (разницу оплачивают крупные потребители). Министерство предлагает убирать коэффициент в течение 15 лет.

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В аппарате Дмитрия Козака подтвердили назначение совещания, отметив, что никто не сомневается в необходимости поэтапной расшивки «перекрестки» в энергетике и устранения изъянов регулирования, «когда владельцы загородных дворцов платят как пенсионеры в садовом товариществе, потребляя в десятки раз больше». Предложения ведомств по борьбе с перекрестным субсидированием будут рассматриваться в контексте их социально-экономических последствий, финансового эффекта для различных категорий населения в условиях роста фискальной нагрузки, пояснили там. У правительства нет задачи одномоментно решить все застарелые проблемы отрасли за счет потребителей, подчеркнули в аппарате вице-премьера, будут приняты сбалансированные решения с учетом мониторинга стоимости других товаров и услуг и роста реальных доходов граждан.



Вместе с тем Минэнерго пересмотрело позицию по дифференциации тарифов для населения, следует из письма первого замминистра Алексея Текслера в Минэкономики от 17 декабря 2018 года (есть у «Ъ»). Ушедший в отставку в прошлом ноябре замминистра Вячеслав Кравченко в целом поддерживал соцнорму. Но, по мнению господина Текслера, сейчас дифференциация тарифов приведет к значительным социально-экономическим последствиям, может вызвать рост финансовой нагрузки на граждан, которая увеличивается из-за ряда фискальных решений, включая рост НДС, налогообложение самозанятых, индексацию тарифов ЖКХ.

Алексей Текслер отмечает, что граждане жалуются на обсуждаемую норму, опасаясь, что она усилит социальное расслоение, затруднит электроотопление в негазифицированных населенных пунктах и увеличит расходы на электроплиты. По его мнению, расшивать перекрестное субсидирование нужно через другие тарифные механизмы.

В Минэнерго «Ъ» уточнили, что формируют позицию и выскажут ее на совещании. В ФАС от комментариев отказались, в Минэкономики не ответили. Директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев считает, что «льгота на электроэнергию обманчива, поскольку оборачивается для людей удорожанием товаров и услуг», и переход к экономически обоснованным тарифам — «движение в правильном направлении».

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