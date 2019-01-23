В энергопотребителей вселяют умеренность
Правительство все же рассмотрит рост тарифов для населения.
Правительство все же рассмотрит рост тарифов для населения.
«Ъ» узнал детали схемы введения соцнормы потребления электроэнергии для населения, которую предлагает Минэкономики: платить по базовому тарифу за 300 кВт•ч в месяц, по повышенному — за 300−500 кВт•ч и по экономически обоснованному — за потребление более 500 кВт•ч. К 2033 году должны быть постепенно отменены льготы владельцев электроплит и сельского населения, но для домов, не подключенных к теплоснабжению, лимиты установят гораздо выше. Но в правительстве все же опасаются социального взрыва
«Ъ» стали известны параметры предложений Минэкономики о введении соцнормы потребления электроэнергии для населения. Ее разработка шла в рамках планов правительства по борьбе с перекрестным субсидированием в энергетике, Минэкономики дало предложения в рамках поручения
Схема реанимирует замороженный в 2014 году проект соцнормы. Как рассказал источник «Ъ», знакомый с новым вариантом, предлагается дифференциация тарифов для населения — до 300 кВт•ч в месяц будет оплачиваться по базовому (текущему) тарифу, свыше 300 кВт•ч — по повышенному, а более 500 кВт•ч — уже по экономически обоснованному. Потребление фиксируется на лицевой счет, не на человека.
Для ряда регионов границы повысят до 500 кВт•ч и 700 кВт•ч в месяц (возможно, речь идет о северных районах). Также льготный режим могут получить потребители, не подключенные к сетям теплоснабжения (такие домохозяйства используют электричество для отопления). Речь может идти о держателях электрокотлов (например, садовые и дачные кооперативы
Сейчас для них установлен коэффициент 0,7 (разницу оплачивают крупные потребители). Министерство предлагает убирать коэффициент в течение 15 лет.
В аппарате Дмитрия Козака подтвердили назначение совещания, отметив, что никто не сомневается в необходимости поэтапной расшивки «перекрестки» в энергетике и устранения изъянов регулирования, «когда владельцы загородных дворцов платят как пенсионеры в садовом товариществе, потребляя в десятки раз больше». Предложения ведомств по борьбе с перекрестным субсидированием будут рассматриваться в контексте их
Вместе с тем Минэнерго пересмотрело позицию по дифференциации тарифов для населения, следует из письма первого замминистра Алексея Текслера в Минэкономики от 17 декабря 2018 года (есть у «Ъ»). Ушедший в отставку в прошлом ноябре замминистра Вячеслав Кравченко в целом поддерживал соцнорму. Но, по мнению господина Текслера, сейчас дифференциация тарифов приведет к значительным
В Минэнерго «Ъ» уточнили, что формируют позицию и выскажут ее на совещании. В ФАС от комментариев отказались, в Минэкономики не ответили. Директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев считает, что «льгота на электроэнергию обманчива, поскольку оборачивается для людей удорожанием товаров и услуг», и переход к экономически обоснованным тарифам — «движение в правильном направлении».
Наталья Порохова из АКРА отмечает, что в среднем домохозяйства потребляют до 200 кВт•ч в месяц, большинство должны уложиться в соцнорму: чтобы лицевой счет в месяц превышал 300 кВт•ч, в квартире должно проживать четверо, более 500 кВт•ч — шестеро. Внедрение нормы — риск для домохозяйств, где проживает много людей или электроэнергия используется для отопления, считает эксперт, в среднем тариф для диапазона 300−500 кВт•ч может вырасти в полтора раза, более 500 кВт•ч — вдвое. Госпожа Порохова отмечает, что льгота для электроплит — рудимент времен СССР, «когда электроплита была единственным энергоемким электроприбором». Но с сельскими поселениями ситуация сложнее, считает она: «Это разумная форма поддержки, хотя, конечно, есть и загородные дома с бассейнами». Глава Агентства энергетического анализа Алексей Преснов считает, что предлагаемые лимиты «вполне разумны в качестве первого шага»: большинство населения это почти не затронет, а люди с достатком будут платить больше.
Татьяна Дятел