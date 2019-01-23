В Индии хотят раздавать деньги. Это поможет обычным людям и поднимет экономику

Источник: AP 2019

Скептики уверены, что хитрые политики просто пытаются заручиться поддержкой как можно большего числа избирателей, переманивая их у оппонентов, и через три года уже не вспомнят о своих обещаниях. Базовый доход уже безуспешно пробовали внедрить в куда более развитых странах, но именно у Сиккима, по мнению некоторых, есть шансы — ведь там уже не раз проводили смелые инициативы. Перспективы передовой идеи в стране третьего мира — в материале «Ленты.ру».

Впереди планеты всей

Революционное предложение выдвинула в своей предвыборной программе правящая партия штата — «Демократический фронт Сиккима» (SDF). В мае ей предстоит бороться с давним (и единственным) соперником — «Революционным фронтом Сиккима» (SKM) за места в региональном парламенте.

Помимо этого, победитель сможет рассчитывать на одно место в Лок Сабха — нижней палате парламента общеиндийского. Сейчас это место занимает представитель SDF Прем Дас Раи, который восхищается идеей своих однопартийцев.

«Если есть хоть какой-то шанс, что это вообще случится где-то на земле, то это, непременно, будет именно Сикким», — говорит Раи. Чтобы подтвердить свои слова, он напоминает о других начинаниях, которые затевали власти штата в последние годы. Например, еще в 1998-м в Сиккиме полностью запретили пластиковые пакеты, а недавно добавили к этому ограничение на использование пестицидов в сельском хозяйстве, объявив регион полностью органическим. В 2012 году правительство анонсировало жилищную реформу, пообещав обеспечить домами всех жителей (о результатах пока ничего не сообщается), а год спустя главный министр Паван Кумар Чамлинг запустил программу по борьбе с бедностью.

Павар Кумар Чамлинг | Источник: AP 2019

Когда мы говорим о бедности, мы имеем в виду не только отсутствие достаточных финансовых средств, но и социальную изоляцию, которая может стать как причиной, так и следствием этой самой бедности. Социальная изоляция означает, что люди не могут в полной мере участвовать в социально-экономической жизни общества и реализовывать свой потенциал.

Программа включает в себя несколько мер, в том числе предоставление всем жителям равного доступа к финансовым услугам и образованию. Особый упор делается на то, что Сикким должен стать экономически самодостаточным штатом, то есть полностью обеспечивать внутренний спрос за счет местной продукции, хотя в современных экономических реалиях такая задача выглядит утопично.

У программы нет четких сроков — скорее, она представляет собой декларацию о намерениях. При этом уже к ее началу Сикким показывал результаты, которые на фоне всей страны выглядят впечатляюще. В 2012 году за чертой бедности проживало 8,2 процента населения (четвертое место среди 29 штатов и почти четырехкратное снижение с 2005-го) против 21,9 процента в среднем по Индии, а уровень грамотности составлял 98 процентов. В 2016 году Сикким официально стал первым индийским штатом, полностью обеспеченным санузлами европейского типа. Местными законами установлены штрафы за мочеиспускание (500 рупий, или около 460 рублей) и курение (200 рупий) в общественных местах. Под запретом и выброс мусора на улице, благодаря чему регион называют самым чистым в стране, а жители очень гордятся этим и охотно показывают приезжим свои домашние туалеты.

Деньги из лампочки

Однако новая инициатива выглядит непривычно амбициозно даже для Сиккима. SDF собирается выплачивать пособия всем без исключения 610,5 тысячи жителей в течение неопределенного срока.

Размер выплат пока не называется, равно как и общие расходы регионального бюджета в рамках проекта. Но партия уверена, что штат легко справится собственными силами, не обращаясь за помощью ни к Дели, ни к зарубежным инвесторам. Авторы называют два главных источника финансирования: туризм и электроэнергетика.

По официальным данным, в расположенный высоко в Гималаях Сикким ежегодно приезжают около 2,5 миллиона иностранцев. Сейчас это главная статья доходов штата, и в будущем власти собираются зарабатывать на туристах еще больше. Кроме того, регион славится своими гидроэлектростанциями, производящими энергию в гораздо большем объеме, чем требуется для нужд штата. В результате примерно 90 процентов идет на продажу. Скоро к нынешним мощностям должны добавиться новые, и тогда Сикким сможет платить деньги от экспорта электричества своим резидентам.

Источник: Reuters

Однако кое-чем жителям штата придется поступиться: скорее всего, они лишатся уже существующих гарантий и мер поддержки. За последние годы в Индии внедрили почти 950 программ социальной помощи, их общий объем достигает пяти процентов ВВП всей страны. Некоторым жителям раздается бесплатный рис, другим — преимущественно, сельским — гарантируется трудоустройство, также правительство выдает льготные займы на строительство домов. Но у такой политики есть явный недостаток — она не учитывает высочайший уровень индийской коррупции: по оценкам международной некоммерческой организации Transparency International, в 2017 году страна находилась на 81 месте из 180 с 40 баллами (у самой прозрачной страны в мире — Новой Зеландии — 89 баллов). В результате большая часть выделяемых денег просто не доходит до нуждающихся.

Не срослось

Еще в начале 2017 года правительство Индии в своем обзоре национальной экономики называло базовый доход «мощной идеей» для повышения уровня жизни в стране. Инициатива властей Сиккима полностью попадает под определение базового (или безусловного) дохода, когда определенному кругу заранее выбранных жителей страны или региона регулярно выплачивается пособие, за которое не надо отчитываться.

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Впервые эта идея захватила умы экономистов и энтузиастов по всему миру еще в 1970-х. Тогда ее пытались реализовать в нескольких городах США и Канады, но дальше краткосрочного эксперимента дело не зашло. В Германии и Америке энтузиасты Михаэль Бохмайер и Сэм Альтман несколько лет платили землякам из своего кармана, а несколько тысяч кенийцев в 2016 году сами отказались от денег, решив, что они связаны с сатанинским культом.

Тогда же против введения базового дохода на специально организованном референдуме проголосовали жители Швейцарии. Но они руководствовались совсем другими соображениями: потенциальные расходы государства на выплату пособий они сочли неразумными. Самый долгий на данный момент эксперимент проводился последние два года в Финляндии — там две тысячи безработных ежемесячно получали 560 евро (даже если за это время устраивались на работу). Но уже через год с небольшим после запуска программы от нее решено было отказаться. Такая же судьба постигла аналогичный проект в канадской провинции Онтарио: там малоимущим выплачивали по 13 тысяч долларов в год, но новые власти свернули инициативу досрочно.

Многочисленные экономисты и исследователи пока не могут понять, как базовый доход влияет на экономику и социальную жизнь государства.

Сторонники концепции (а ее изучением занимаются специальные исследовательские институты) утверждают, что гарантированный доход позволит получателям чувствовать себя более спокойно и уверенно и заниматься более подходящим для себя делом — открыть бизнес, получить дополнительное образование. Противники настаивают, что это только расслабит людей и приведет к тунеядству (на что им отвечают, что в той же Финляндии невозможно полноценно прожить на 560 евро в месяц).

Индийские ученые уже имели возможность отследить эффект базового дохода, но только в рамках восьми деревень штата Мадхья-Прадеш — с 2011 по 2013 годы их жителям платили сначала по 200, а затем по 300 рупий в месяц (детям — 100 и 150 соответственно). Большинство из них потратили деньги на улучшение жилищных условий, еду и лекарства (что положительно сказалось на состоянии здоровья и успеваемости детей в школе). Некоторые попытались начать собственный бизнес: чаще всего открывали небольшие магазины или швейные мастерские.

Наблюдатели пришли к выводу, что базовый доход имеет в целом более благоприятные последствия для людей, нежели адресная помощь. К тому же у государства меньше возможностей ошибиться в выборе кандидата, и в результате бюджетные средства расходуются эффективнее.

Сами с голосами

В конце 2018 года — на несколько недель раньше, чем в Сиккиме — о базовом доходе в масштабах всей страны задумались в индийском правительстве. Премьер-министр Нарендра Моди решил использовать его в качестве аргумента, чтобы заручиться голосами беднейших слоев населения, в первую очередь фермеров. Когда в 2014 году правительство Моди пришло к власти, Индия боролась с последствиями двойного дефицита (бюджета и торгового баланса), а инфляция находилась на уровне 8,5 процента. Властям пришлось повысить налоги, но упавшие мировые цены на нефть смогли удержать рост цен. Одновременно в страну потянулись зарубежные инвестиции — иностранцы вкладывались в растущие предприятия, что привело к повышению суверенного рейтинга и притоку денег уже в госдолг.

Нарендра Моди | Источник: Reuters

Однако экономическая политика правящей Народной («Бхаратия Джаната») партии вышла неоднозначной: льготы и субсидии фермерам грозят спровоцировать новый виток инфляции, которая и без того находится под давлением растущих цен на нефть. К этому добавились массовые просрочки кредитов и невостребованность экспортной продукции. В сложившейся ситуации кабинет министров пытается максимально упрощать правила ведения бизнеса и делает ставку на малое предпринимательство во главе с фермерскими хозяйствами (всего по стране их насчитывается 263 миллиона).

Помимо базового дохода, фермерам могут списать долги перед банками на общую сумму четыре триллиона рупий (56,5 миллиарда долларов). Аналогичный шаг в 2008 году в исполнении главного соперника «Бхаратии Джанаты» — Индийского национального конгресса — позволил ему выиграть выборы. Теперь партия Моди надеется повторить успех оппонентов, хотя последние новости выглядят для нее тревожно: недавно она потеряла большинство в парламентах трех крупных штатов (включая Мадхья-Прадеш), и политологи сомневаются в ее перспективах на общенациональном уровне.