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11:59 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Алкоголю добавляют стоимости

Его импортеры с начала года снова начали поднимать цены.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Увеличение НДС, ослабление рубля и введение помарочного учета вынудили российских импортеров вина и другого алкоголя в начале года провести очередную коррекцию цен. В отдельных случаях они были подняты до 20%. Участники рынка жалуются, что новые цены пока не готовы принимать федеральные ритейлеры.

Компания Simple, входящая в пятерку крупнейших импортеров тихих и игристых вин в России, с 14 января подняла цены на свой ассортимент. Об этом она сообщила в письме (копия есть у «Ъ»), направленном клиентам и партнерам. Коррекцию цен в Simple объяснили изменениями на рынке, оказавшими «критическое влияние на бизнес». Среди главных причин в письме названы повышение НДС до 20% с 1 января 2019 года и введение с первого квартала помарочного учета, который «существенно замедлит скорость операций и приведет к росту операционных издержек и необходимости дополнительного финансирования». Также компания отметила удорожание логистики в Европе и России из-за роста цен на топливо и других факторов, вынуждающих производителей повышать отпускные цены.

Наконец, Simple жалуется, что «негативная динамика рубля к мировым валютам, которая, по прогнозам аналитиков, сохранится в 2019 году» влечет рост себестоимости товаров и издержек на хеджирование курсовых рисков. Последний раз Simple повышала цены из-за ослабления рубля в конце лета. Президент Simple Максим Каширин подтвердил отправку письма. По его словам, на часть продукции цены были подняты на 6−8%, но в некоторых случаях повышение достигало 20%:

Сильнее всего мы меняли ценники на продукцию, производители которой под давлением растущего мирового спроса сами значительно поднимали цены — на 15−20%, а в отдельных случаях — до 40%.

Другие опрошенные «Ъ» импортеры алкоголя также говорят об изменении цен в январе. Предправления Beluga Group Александр Мечетин сказал, что компания подняла их на 3−7% в зависимости от брендов. Он объяснил это главным образом ростом НДС и себестоимости производства. Импортный портфель холдинга Roust Рустама Тарико в среднем подорожал на 5−6% из-за валютных курсов, НДС и повышения цен со стороны поставщиков. «Мы сделали все возможное, чтобы сдержать повышение цен, но внешние обстоятельства вынуждают нас все же увеличить цены, частично снизив маржинальность нашего бизнеса», — заявили в пресс-службе компании. В «Ладоге» с 1 января цены на импортный портфель подняли на 2%.

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Но, как говорит директор по импорту компании Дмитрий Журкин, эти цены продержатся ориентировочно до марта. «Они будут незначительно пересмотрены в ходе постепенного перехода на акцизные марки нового образца и, соответственно, полноценного ввода помарочного учета, который повлечет дополнительные издержки при работе с продуктом», — добавил он.

Некоторые импортеры цены пока не повышали, но могут это сделать в скором будущем. «Решение будет приниматься на этой неделе», — сказала президент MBG Wine Ирина Фомина. Владелец «Моро» Дмитрий Сырых говорит, что к вопросу об изменении цен компания подойдет в феврале, «в зависимости от того, как к этому времени будут меняться курсы доллара и евро, повышение может составить 5−10%».

В письме Simple сказано, что компания понимает, что «любое повышение цен негативно влияет на продажи и на восприятие продукта потребителем», однако не может игнорировать вышеуказанные факторы. Господин Каширин отмечает, что трансляция новых цен до потребителя обычно занимает два-три месяца. «Мы уже согласовали новые прайс-листы в каналах HoReCa и традиционной рознице, но крупные федеральные ритейлеры пока измененные цены отказываются принимать, переговоры с ними продолжаются», — говорит он. В X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и в Auchan комментариев не предоставили.

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович говорит, что отечественные производители вин поднимали цены незначительно — в пределах инфляции. Он не исключает, что более заметный рост цен на импортную продукцию в результате положительно скажется на продажах российских вин.

Согласно данным имеющейся у «Ъ» таможенной статистики, в январе—сентябре 2018 года импорт тихих вин в Россию сократился на 3,5%, до 159,15 млн л, тогда как игристых, напротив, вырос на 10,8%, до 26,73 млн л. В категории крепких напитков поставки виски увеличились на 18,6%, до 26,2 млн л, рома — на 7,5%, до 3,74 млн л, коньяков и бренди — на 0,1%, до 6,9 млн л.

Олег Трутнев

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