Названы самые необычные вакансии для россиян
Тестомес и сотрудник зоогостиницы вошли в список самых редких и необычных вакансий, которые предлагают россиянам. Рейтинг был составленн порталом «Работа.ру» и имеется в распоряжении «Ленты.ру».
Тестомес и сотрудник зоогостиницы вошли в список самых редких и необычных вакансий, которые предлагают россиянам. Рейтинг был составленн порталом «Работа.ру» и имеется в распоряжении «Ленты.ру».
На первом месте оказался грумер — парикмахер и стилист для животных. Успешному кандидату на эту должность в одном из московских салонов предлагают зарплату от 60 до 120 тысяч рублей в месяц.
На втором месте — кавист, или консультант по элитному алкоголю. Работодателю не важны опыт и образования претендента, но плюсом будут коммуникабельность и грамотная речь. За это предлагается зарплата от 29 до 45 тысяч рублей.
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