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10:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые необычные вакансии для россиян

Тестомес и сотрудник зоогостиницы вошли в список самых редких и необычных вакансий, которые предлагают россиянам. Рейтинг был составленн порталом «Работа.ру» и имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Источник: РИА "Новости"

На первом месте оказался грумер — парикмахер и стилист для животных. Успешному кандидату на эту должность в одном из московских салонов предлагают зарплату от 60 до 120 тысяч рублей в месяц.

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На втором месте — кавист, или консультант по элитному алкоголю. Работодателю не важны опыт и образования претендента, но плюсом будут коммуникабельность и грамотная речь. За это предлагается зарплата от 29 до 45 тысяч рублей.

Также в тройку редких вакансий вошел моушен-дизайнер, или специалист по видеоматериалам, требующийся в одну из детских школ. За свободный график и возможность удаленной работы предлагается компенсация в 20 тысяч рублей, не считая премий.

Также в десятку вошли инженер-метролог (испытатель осветительных приборов, 40 тысяч рублей), тестомес (специалист по замесу теста, 50 тысяч), координатор волонтеров (35 тысяч), чайный сомелье (35 тысяч), стропальщик (мастер обвязывания грузов, 55 тысяч), коренщик (специалист по чистке и нарезке овощей и фруктов, 25 тысяч) и сотрудник зоогостиницы (от 25 до 35 тысяч рублей).

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