Названы самые необычные вакансии для россиян

Источник: РИА "Новости"

На первом месте оказался грумер — парикмахер и стилист для животных. Успешному кандидату на эту должность в одном из московских салонов предлагают зарплату от 60 до 120 тысяч рублей в месяц.

На втором месте — кавист, или консультант по элитному алкоголю. Работодателю не важны опыт и образования претендента, но плюсом будут коммуникабельность и грамотная речь. За это предлагается зарплата от 29 до 45 тысяч рублей.

Также в тройку редких вакансий вошел моушен-дизайнер, или специалист по видеоматериалам, требующийся в одну из детских школ. За свободный график и возможность удаленной работы предлагается компенсация в 20 тысяч рублей, не считая премий.