Россиян захотели освободить от зарплатного рабства

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Новый механизм предполагает, что кредитная организация будет передавать данные клиента в консолидированный зарплатный реестр, в него же будет переводить зарплату банк работодателя, а оттуда средства будут расходиться по счетам работников. Благодаря этому, в частности, работодатели смогут оформлять волеизъявление о переводе зарплаты не у работодателя, а сразу в банке.

По словам Сенина, этот реестр поможет существенно снизить доминирование госбанков, сейчас, по оценкам Альфа-банка, 75 процентов зарплат россиян проходят через счета в Сбербанке и ВТБ. Помимо денег госбанки получают информацию об экономическом положении граждан и их финансовом поведении, отметил Сенин.

Благодаря внедрению реестра из обихода выйдет понятие зарплатного проекта, банкам придется вместо того, чтобы договариваться с работодателями, напрямую обращаться к сотрудникам.

Ранее Сенин заявлял, что закон об отмене «зарплатного рабства», который был принят в 2014 году, так и не решил эту проблему. Президент России Владимир Путин в 2014 году подписал закон, который позволил сотрудникам самим выбирать в какой банк будут переводить их зарплату. Ранее это решал работодатель.