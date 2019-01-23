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11:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян захотели освободить от зарплатного рабства

Альфа-банк, «Тинькофф банк» и Совкомбанк разработали проект Консолидированного зарплатного реестра, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на зампреда правления Альфа-банка Владимира Сенина.

Источник: Reuters

Новый механизм предполагает, что кредитная организация будет передавать данные клиента в консолидированный зарплатный реестр, в него же будет переводить зарплату банк работодателя, а оттуда средства будут расходиться по счетам работников. Благодаря этому, в частности, работодатели смогут оформлять волеизъявление о переводе зарплаты не у работодателя, а сразу в банке.

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По словам Сенина, этот реестр поможет существенно снизить доминирование госбанков, сейчас, по оценкам Альфа-банка, 75 процентов зарплат россиян проходят через счета в Сбербанке и ВТБ. Помимо денег госбанки получают информацию об экономическом положении граждан и их финансовом поведении, отметил Сенин.

Благодаря внедрению реестра из обихода выйдет понятие зарплатного проекта, банкам придется вместо того, чтобы договариваться с работодателями, напрямую обращаться к сотрудникам.

Ранее Сенин заявлял, что закон об отмене «зарплатного рабства», который был принят в 2014 году, так и не решил эту проблему. Президент России Владимир Путин в 2014 году подписал закон, который позволил сотрудникам самим выбирать в какой банк будут переводить их зарплату. Ранее это решал работодатель.

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