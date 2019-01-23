Долги потребителей перед «Газпромом» составляют 138 млрд рублей

Крупнейшими должниками в категории «Население» на 1 декабря 2018 года являются Чеченская Республика — 13,291 млрд рублей, Республика Дагестан — 9,033 млрд рублей, Кабардино-Балкарская Республика — 2,732 млрд рублей, Краснодарский край — 1,262 млрд рублей, Республика Ингушетия — 1,131 млрд рублей.

При этом просроченная задолженность всех категорий потребителей на территории Чечни составила 16,2 млрд рублей (14,4 млрд рублей — на 1 января 2018 года), в том числе населения — 13,3 млрд рублей (11,9 млрд рублей).

В компании отметили, что техническое состояние множества объектов системы газораспределения Чеченской Республики, которые не находятся в собственности группы «Газпром», является неудовлетворительным, они нуждаются в проведении реконструкции с полной заменой газопроводов.