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13:27 (мск), источник: ТАСС

Долги потребителей перед «Газпромом» составляют 138 млрд рублей

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Просроченная задолженность всех категорий потребителей природного газа на территории РФ на 1 декабря 2018 года составила 137,7 млрд рублей (111,6 млрд рублей — на 1 января 2018 года). В том числе населения — 37,9 млрд рублей (30,1 млрд рублей). Об этом ТАСС сообщили в «Газпром межрегионгазе».

Крупнейшими должниками в категории «Население» на 1 декабря 2018 года являются Чеченская Республика — 13,291 млрд рублей, Республика Дагестан — 9,033 млрд рублей, Кабардино-Балкарская Республика — 2,732 млрд рублей, Краснодарский край — 1,262 млрд рублей, Республика Ингушетия — 1,131 млрд рублей.

При этом просроченная задолженность всех категорий потребителей на территории Чечни составила 16,2 млрд рублей (14,4 млрд рублей — на 1 января 2018 года), в том числе населения — 13,3 млрд рублей (11,9 млрд рублей).

В компании отметили, что техническое состояние множества объектов системы газораспределения Чеченской Республики, которые не находятся в собственности группы «Газпром», является неудовлетворительным, они нуждаются в проведении реконструкции с полной заменой газопроводов.

«В настоящее время “Газпром” совместно с Чеченской Республикой рассматривают возможные варианты проведения данных работ и механизмы обеспечения их финансирования», — сообщили в компании.

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