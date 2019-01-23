Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собаки похожи на своих хозяев. Что?! Да! (фото)
Находка в антарктическом озере потрясла ученых
Брат и сестра страдают от «болезни Бенджамина Баттона»
Кадр со смеющейся Пугачевой в кепке и джинсах «взорвал» сеть
Россияне поняли, как заработать на отдыхе в Таиланде
Крупный пожар произошел в Москве Пожар был настолько сильный, что обрушились крыша и стена помещения
«Развратные девушки» в проруби огорчили общественность
Как Касперский оставил спецслужбы США в дураках
Брат и сестра страдают от «болезни Бенджамина Баттона»
Пермяку с высокой температурой 6 лет не могут поставить диагноз
Серена Уильямс проиграла в четвертьфинале Australian Open
Генеральный директор WADA назвал РУСАДА хорошей организацией
Песков сделал заявление после переговоров Путина по Курилам
Пытавшийся угнать самолет: «Не все так просто»
Корабли сгорели в Чёрном море из-за действий США - СМИ
Украинцы смогут использовать женщин за деньги
Радиация на дому: бытовые предметы, которые вас облучают
«Девяток яиц» добрался до рынка жилья
Фоторепортажи
8Ниагарский водопад замерз из-за морозов
10Заброшенная деревня с «диснеевскими» замками
12:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Минстроя против списания долгов по коммунальным платежам

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев в ходе правительственного часа в Госдуме 23 января выступил против списания долгов граждан по коммунальным платежам. Депутат от КПРФ Ольга Алимова напомнила министру про «облетевшую всю страну» новость о судебном списании 9,4 млрд руб. долгов населения за газ в Чечне.

Источник: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Может быть, действительно объявить коммунальную амнистию по всей стране? Заморозить тарифы? Невозможно, чтобы в социальном государстве малоимущие имели такие долги по коммуналке!
Ольга Алимова
депутат от КПРФ

«Мы всегда говорим о том, что наши системы жизнеобеспечения работали четко, чтобы была горячая вода. У нас прямо сейчас две крупные коммунальные аварии в стране. Это ведь не от хорошей жизни происходит, а от недофинансирования. Если мы категорически поменяем всю политику платы за коммунальные платежи, последовав политическим сигналам, то, боюсь, та отрасль, за которую я отвечаю, полностью лишится финансирования. И мы можем прийти к кризисным явлениям в ЖКХ», — заявил господин Якушев. Он опасается, что в случае амнистии «платежная дисциплина начнет стремиться к нулю».

Сейчас по всей стране коммунальные долги — 1 трлн руб. Из них более 600 млрд — долги управляющих компаний и жителей. Когда делаются политические заявления о списании долгов надо учитывать, что в следующем году эта сумма может быть уже не 650 млрд, а 1,3 трлн руб!
Владимир Якушев
глава Минстроя РФ
Новость
Власти Чечни будут отстаивать интересы населения в газовом споре

Он объяснил, что «когда мы говорим о том чтобы не платить или заморозить тарифы», то должны «четко назвать источники финансирования», чтобы это компенсировать. «А сумма будет очень приличная. И появятся вопросы, на которые мы не найдем ответов», — отметил министр.

Оценку судебному процессу в Чечне он давать не стал: «Если суд принял такое решение, значит есть основания полагать что что-то было нарушено. Но вышестоящая судебная инстанция четко ответит в этой ситуации».

Напомним, 20 декабря Заводской суд Грозного по иску прокуратуры потребовал от местной структуры «Газпрома» списать около 9,4 млрд руб. долгов населения, накопившихся в 2007—2015 годах. Монополия обжаловала это решение в Верховном суде республики, а Генпрокуратура потребовала от своих чеченских коллег поддержать эту жалобу. Ситуация спровоцировала вал обращений депутатов в региональные прокуратуры по всей стране с требованием обратиться в суд с аналогичными чеченскому исками.

Всеволод Инютин

Читайте также:

Следите за развитием темы Жителям Чечни списали долги за газ
 Медведев жестко ответил Лукашенко. Что вызвало гнев премьера?
На какие уловки идет Япония, чтобы получить Курилы
В США замерз Ниагарский водопад (фото)
Просто так: в Индии начнут раздавать деньги
Владельцам электроплит могут отменить льготы на электричество
США уведомили, что решение выйти из ДРСМД принято окончательно
Сможете ли вы ответить на вопросы, которые не взял магистр ЧГК?
Что прячет океан. Ученые раскрыли тайну Голубой дыры
Спорт
Кто главный соперник Загитовой на чемпионате Европы? Расклады перед стартом чемпионата Европы просты
Hi-Tech
Неоновый стиль: старые вывески Эти фотографии вам понравятся.
Авто
Узбекский ответ «Ладе»: всё кончено? Ни жив, ни мертв — это о Ravon в России. Формально компания не покидала рынок, а на деле уже полгода купить машину даже в Москве нереально. Периодически появляются слухи о возобновлении поставок, но что происходит на самом деле?
Кино
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе» Актерская чета снялась в многосерийной остросюжетной драме
Недвижимость
Радиация на дому: бытовые предметы, которые вас облучают
Назван любимый район московских новоселов
Власти отказались списывать долги россиян за услуги ЖКХ
«Девяток яиц» добрался до рынка жилья
Дети
Игорь Петренко стал отцом в пятый раз У знаменитого российского актера родилась дочь
Леди
11 ярких романов Ксении Собчак (фото) Рассказываем о самых ярких романах девушки, многие из которых закончились разбитым сердцем кавалера
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как эффективно помыть москитную сетку
5 отелей Парижа с самыми захватывающими видами из окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь