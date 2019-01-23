Глава Минстроя против списания долгов по коммунальным платежам

Источник: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Может быть, действительно объявить коммунальную амнистию по всей стране? Заморозить тарифы? Невозможно, чтобы в социальном государстве малоимущие имели такие долги по коммуналке! Ольга Алимова депутат от КПРФ

«Мы всегда говорим о том, что наши системы жизнеобеспечения работали четко, чтобы была горячая вода. У нас прямо сейчас две крупные коммунальные аварии в стране. Это ведь не от хорошей жизни происходит, а от недофинансирования. Если мы категорически поменяем всю политику платы за коммунальные платежи, последовав политическим сигналам, то, боюсь, та отрасль, за которую я отвечаю, полностью лишится финансирования. И мы можем прийти к кризисным явлениям в ЖКХ», — заявил господин Якушев. Он опасается, что в случае амнистии «платежная дисциплина начнет стремиться к нулю».

Сейчас по всей стране коммунальные долги — 1 трлн руб. Из них более 600 млрд — долги управляющих компаний и жителей. Когда делаются политические заявления о списании долгов надо учитывать, что в следующем году эта сумма может быть уже не 650 млрд, а 1,3 трлн руб! Владимир Якушев глава Минстроя РФ

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Он объяснил, что «когда мы говорим о том чтобы не платить или заморозить тарифы», то должны «четко назвать источники финансирования», чтобы это компенсировать. «А сумма будет очень приличная. И появятся вопросы, на которые мы не найдем ответов», — отметил министр.

Оценку судебному процессу в Чечне он давать не стал: «Если суд принял такое решение, значит есть основания полагать что что-то было нарушено. Но вышестоящая судебная инстанция четко ответит в этой ситуации».

Напомним, 20 декабря Заводской суд Грозного по иску прокуратуры потребовал от местной структуры «Газпрома» списать около 9,4 млрд руб. долгов населения, накопившихся в 2007—2015 годах. Монополия обжаловала это решение в Верховном суде республики, а Генпрокуратура потребовала от своих чеченских коллег поддержать эту жалобу. Ситуация спровоцировала вал обращений депутатов в региональные прокуратуры по всей стране с требованием обратиться в суд с аналогичными чеченскому исками.

Всеволод Инютин