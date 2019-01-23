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13:31 (мск), источник: Интерфакс

Из-за роста цен россияне начнут экономить на путевках

Москва. 23 января. INTERFAX.RU — Россияне продолжат экономить на туристических поездках в 2019 году, однако спрос на пакетные туры сохранится, сообщили «Интерфаксу» в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на прогнозы участников рынка.

Источник: AP 2019

«Основная тенденция — падение доходов населения в РФ, растет разрыв между покупательной способностью и стоимостью туров. Все это приводит к сокращению спроса на путешествия, а те, кто продолжает ездить, начинают экономить на отдыхе. По таким направлениям, как Греция, Кипр, Доминикана, Испания средний чек уже упал на 15−20%», — рассказали в АТОР.

Как отметили в ассоциации, в целях экономии туристы также переключаются на пакетные туры вместо путешествий, спланированных самостоятельно.

Пакетные туры выходят для туристов дешевле самостоятельных поездок, и подтверждение этому — сильный рост турпотока в Турцию в 2018 году. Таким образом, сегмент пакетных туров в 2019 году останется, как минимум, на уровне уходящего года по объему в денежном выражении.
АТОР
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В прошлом году ранние продажи туров на летний сезон били все рекорды. В 2019 представители туристического рынка не ждут подобных темпов. «Турагентства смотрят цены по раннему бронированию, и они очень высокие. Продавать что-то по таким ценам будет сложно. Если раньше в некоторых компаниях в январе-марте были рекордные продажи, то в этом году их ожидать не стоит», — отметили в ассоциации.

В АТОР добавили, что на фоне снижения доходов населения все участники рынка с нетерпением ждут открытия Египта с недорогими турпакетами. «С другой стороны, неопределенность только мешает продажам других направлений. Туристы ждут Египта и откладывают покупку туров до лучших цен или возможностей — но их просто может не быть», — заключили в ассоциации.

По прогнозам представителей турагентств, чаще всего в 2019 году, как и в прошедшем, будут продаваться пакетные туры в Турцию и по России.

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