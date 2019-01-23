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17:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Костин отрицает участие ВТБ в строительстве Trump Tower в Москве

ВТБ ничего не знает о строительстве башни Trump Tower в Москве, сообщил глава банка Андрей Костин в интервью CNN. Ранее бизнесмен российского происхождения Феликс Сатер в электронной переписке с бывшим адвокатом президента США Дональда Трампа Майклом Коэном сообщил о причастности банка ВТБ к финансированию строительства башни.

«Если он (Сатер.—"Ъ») действительно это говорил, то он лжец и мошенник. Это все, что я могу добавить по этому поводу. Банк ВТБ вообще никогда не слышал про этот проект, никогда, — сказал господин Костин в эфире телеканала (цитата по ТАСС). Также финансист добавил, что такие слухи не нанесли урона имиджу банка. «И никто никогда не обсуждал с нами этот вопрос всерьез. Наверное, все и так понимают, что это неправда», — уточнил он.

Напомним, господин Трамп в октябре 2015 года подписал официальное письмо о намерениях, касающееся переговоров о строительстве гостинично-торгового комплекса Trump Tower в центре Москвы. При этом адвокат господина Трампа Руди Джулиани говорил, что это письмо не было подписано. Позже господин Джулиани не исключил, что обсуждение с господин Коэном строительства в Москве Trump Tower могло продолжаться вплоть до осени 2016 года.

17 января портал BuzzFeed сообщил, что господин Трамп приказал Майклу Коэну лгать Конгрессу о предлагаемом проекте высотки Trump Tower в Москве. Офис спецпрокурора «по российскому вмешательству» Роберта Мюллера эту информацию назвал некорректной.

Напомним, в декабре Майкл Коэн был приговорен к трем годам тюрьмы. Он признал себя виновным по восьми уголовным делам, в том числе о даче ложных показаний перед Конгрессом о планах строительства небоскреба в Москве и своих переговорах об этом с российскими представителями.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Дональду Трампу предъявили небоскреб в Москве».

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