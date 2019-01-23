Малый и средний бизнес инвестирует в госпроекты около 900 млрд рублей

Источник: РИА "Новости"

За это предприятия рассчитывают получить те же гарантии, что были предложены правительством в обмен на финансирование крупным инвесторам.

Перечень разрабатываемых МСБ проектов охватывает почти все сферы экономики, в том числе промышленность, сельское хозяйство и технологии. Среди них строительство производства по переработке крахмала, модернизация завода по выпуску асфальтобетона и создание четырех линий по производству радиоизотопов.