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23 января, источник: Известия

Малый и средний бизнес инвестирует в госпроекты около 900 млрд рублей

Малый и средний бизнес (МСБ) намерен вложить в государственные проекты около 900 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали представители ассоциации «Опора России».

Источник: РИА "Новости"

За это предприятия рассчитывают получить те же гарантии, что были предложены правительством в обмен на финансирование крупным инвесторам.

Перечень разрабатываемых МСБ проектов охватывает почти все сферы экономики, в том числе промышленность, сельское хозяйство и технологии. Среди них строительство производства по переработке крахмала, модернизация завода по выпуску асфальтобетона и создание четырех линий по производству радиоизотопов.

По мнению экспертов, государству выгодно сотрудничать с МСБ в сфере инноваций и технологий. При этом льготы для таких компаний должны быть шире гарантий для крупного бизнеса.

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23 января© Ньюстюб
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