Малый и средний бизнес инвестирует в госпроекты около 900 млрд рублей
Малый и средний бизнес (МСБ) намерен вложить в государственные проекты около 900 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали представители ассоциации «Опора России».
Малый и средний бизнес (МСБ) намерен вложить в государственные проекты около 900 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали представители ассоциации «Опора России».
За это предприятия рассчитывают получить те же гарантии, что были предложены правительством в обмен на финансирование крупным инвесторам.
Перечень разрабатываемых МСБ проектов охватывает почти все сферы экономики, в том числе промышленность, сельское хозяйство и технологии. Среди них строительство производства по переработке крахмала, модернизация завода по выпуску асфальтобетона и создание четырех линий по производству радиоизотопов.
По мнению экспертов, государству выгодно сотрудничать с МСБ в сфере инноваций и технологий. При этом льготы для таких компаний должны быть шире гарантий для крупного бизнеса.