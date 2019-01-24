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03:42 (мск), источник: Известия

В Кабмине не увидели необходимости в заморозке цен на бензин

В настоящее время в правительстве не видят необходимости в продлении действия соглашения, подписанного в прошлом году с нефтяниками, о заморозке цен на бензин. Компании выполняют свои обязательства, рассказал «Известиям» представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Источник: Известия

По его словам, уже в конце февраля этого года организации получат первые выплаты по обратному акцизу. Речь идет о возврате владельцам НПЗ части акциза на нефть, если из нее произвели конкретный нефтепродукт, например керосин или бензин. После этого можно будет оценивать результаты налогового маневра.

По мнению экспертов, из-за воздействия биржевых торгов на цены по истечении срока соглашения властям следует повысить нормы биржевых продаж топлива с 10% до 15%.

Той же позиции придерживается и заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин. По его словам, соответствующий проект приказа уже готов, однако эта мера будет временной. На замену ей придет рыночный механизм регулирования в виде торговли фьючерсными контрактами.

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