В Кабмине не увидели необходимости в заморозке цен на бензин

По его словам, уже в конце февраля этого года организации получат первые выплаты по обратному акцизу. Речь идет о возврате владельцам НПЗ части акциза на нефть, если из нее произвели конкретный нефтепродукт, например керосин или бензин. После этого можно будет оценивать результаты налогового маневра.
По мнению экспертов, из-за воздействия биржевых торгов на цены по истечении срока соглашения властям следует повысить нормы биржевых продаж топлива с 10% до 15%.
Той же позиции придерживается и заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин. По его словам, соответствующий проект приказа уже готов, однако эта мера будет временной. На замену ей придет рыночный механизм регулирования в виде торговли фьючерсными контрактами.