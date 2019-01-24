В Кабмине не увидели необходимости в заморозке цен на бензин

По его словам, уже в конце февраля этого года организации получат первые выплаты по обратному акцизу. Речь идет о возврате владельцам НПЗ части акциза на нефть, если из нее произвели конкретный нефтепродукт, например керосин или бензин. После этого можно будет оценивать результаты налогового маневра.