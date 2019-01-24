Возьмет cвое: Bank of America пообещал резкое укрепление рубля

Отечественные аналитики подтверждают: рубль поддержат хорошие макроэкономические показатели, а также нефтяные цены, относительно которых российская денежная единица сильно недооценена. Насколько оправдан подобный оптимизм — в материале РИА Новости.
Сильные макроэкономические показатели
С начала года рубль к доллару вырос на четыре процента, и, как уверяют аналитики, это не предел. Одним из ключевых факторов поддержки рубля в Bank of America называют увеличивающийся профицит платежного баланса: валютные поступления в Россию превышают отток средств за границу.
В 2018 году этот показатель, по данным ЦБ, увеличился в 3,5 раза — до рекордных 114,9 миллиарда долларов. Bank of America прогнозирует в январе-марте профицит на уровне 31 миллиарда, а по итогам года — 101 миллиард.
Ощутимо поддерживает рубль и другой макроэкономический фактор — профицит торгового баланса, означающий, что страна больше экспортирует, чем импортирует.
С 15 января Банк России возобновил покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Выход регулятора с интервенциями должен был, по идее, ослабить рубль. Но, как констатируют в Bank of America, возвращение ЦБ прошло практически незаметно. По мнению аналитиков, российский регулятор, скорее всего, не станет увеличивать закупки валюты, так что негативного влияния на курс рубля удастся избежать.
У рубля есть и другие причины для укрепления. Размер российских золотовалютных резервов (472 миллиарда долларов) впервые за многие годы превысил сумму внешней задолженности (около 454 миллиардов долларов).
«Инфляция в январе оказалась не столь сильной, как прогнозировалось, значит, ЦБ с большой вероятностью вернется к снижению ставки во втором полугодии, что послужит стимулом для притока средств на российский долговой рынок и укрепления рубля», — говорит Андрей Кочетков, старший аналитик компании «Открытие брокер».
В ближайшей перспективе, если в феврале инфляция не затормозится (а в январе темпы роста цен в три раза превысили показатели того же периода прошлого года), снова стоит ждать вмешательства денежных властей.
В этом случае 22 марта ЦБ повысит ставку, что опять же приведет к укреплению российской валюты, и мы вполне можем увидеть доллар по 62 рубля.
Андрей Верников замдиректора по инвестиционному анализу ИК «Церих кэпитал менеджмент»
Доллар, скорее всего, ослабеет относительно всех крупных мировых валют, причем уже в первом квартале этого года. Одна из причин — смягчение политики ФРС США: эксперты уверены, что Федрезерв откажется от политики повышения ставок.
В пользу рубля и цены на нефть. При сегодняшних котировках черного золота в районе 62 долларов за баррель, российская валюта выглядит сильно недооцененной.
Эксперты полагают, что нефть в этом году подорожает и главным фактором тут могут стать американские санкции против Ирана.
Как рассказал РИА Новости директор департамента аналитики «Альфа-Форекс» Андрей Диргин, при текущих нефтяных ценах доллар должен опуститься до отметки примерно в 63,5 рубля. Антииранские санкции.
Санкции, вступившие в силу в ноябре 2018 года, сократили поставки иранской нефти на рынок примерно на 1,3 миллиона баррелей в день. Однако для некоторых стран Вашингтон сделал исключение — они по-прежнему закупают у Тегерана порядка миллиона баррелей в день. Если в середине мая американцы не продлят разрешение на импорт, поставки на мировой рынок упадут на этот самый миллион баррелей.
«Это окажет огромное влияние на цены, которые могут подскочить на 15−20 долларов за «бочку», — уверен старший экономист Cornerstone Macro Иэн Стюарт. С соответствующими позитивными последствиями для курса рубля.
Еще один важный фактор — переговоры США и Китая по коммерческим вопросам. Если до марта сторонам не удастся прийти к согласию, замаячит призрак масштабной торговой войны.
«Чтобы поддержать конкурентоспособность своих товаров, Вашингтон свернет курс на укрепление доллара — политика ФРС будет более либеральной. Это дополнительный аргумент в пользу того, что доллар может ослабеть до 62 рублей», — заключает Верников.