Соцнормы по электроэнергии отключили от реализации

Источник: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Прогрессивной шкалы платы за электричество пока не будет: в правительстве решили отложить на неопределенный срок обсуждение нашумевшей инициативы и не вводить социальную норму энергопотребления. Хотя как пояснял еще осенью прошлого года вице-премьер Дмитрий Козак, изменения должны были вступить в силу уже с 1 июля. Однако после того, как на днях СМИ опубликовали детали готовящейся реформы, в правительстве отступили назад. К дискуссии власти еще вернутся, но только после оценки финансовых последствий для граждан. Однако, как выяснил «Коммерсантъ FM», отказ от этой идеи может обойтись россиянам еще дороже. Подробности — в материале Григория Колганова.

Как писала накануне газета «Коммерсантъ», чиновники предлагали по базовому, то есть действующему тарифу, оплачивать только 300 кВт•ч в месяц. Все, что свыше, должно было обходиться дороже. Этой нормы должно хватить семье из двух-трех человек, которые много времени проводят на работе. Если в квартире живет больше людей или кто-то, например, сидит в отпуске по уходу за ребенком, потребление выйдет за рамки лимита и придется доплачивать. Хотя и сейчас счета за электричество немаленькие, сетует москвичка Мария, которая вместе с мужем и дочкой живет в обычной двушке на окраине столицы: «У нас в квартире индукционная плита, стиральная и посудомоечная машинки, электрический чайник. В месяц набегает больше 400 кВт•ч. У меня маленький ребенок, и приходится много стирать, готовить, причем я все это не могу делать ночью».

Сколько же пришлось бы доплачивать Марии, если бы власти ввели соцнорму?

По просьбе «Коммерсантъ FM», это подсчитал экономист, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. По его словам, поскольку разницу между 300 кВт•ч и реальным потреблением нужно покрывать по повышенному тарифу, расходы средней московской семьи с детьми выросли бы процентов на 10−15:

Разницу вам придется оплачивать по удвоенному тарифу, так что расходы вырастут на 10−15%. Но большим семьям, которые потребляют по 600 кВт•ч, придется платить по удвоенному тарифу, то есть платежи вырастут на процентов 30−40.

Новость Чубайс назвал Россию бедной расточительной страной

Минимум на треть выросли бы счета за свет и у владельцев дорогой недвижимости с теплыми полами, кондиционером и другими атрибутами комфортной жизни. Москвич Константин, обладатель 170-метровой квартиры в центре столицы, говорит, что такие платежки уже «кусаются»: «У меня электроплита, у меня электрический подогрев полов и так далее, то есть цифра в платежке достаточно круглой получается. Я сейчас плачу за электричество порядка 17 тыс. руб. в месяц. В случае введения новых норм мне пришлось бы платить 25−30 тыс. руб. Конечно, это существенно».

Но вот чиновники, видимо, под влиянием возмущенной общественности, передумали даже обсуждать соцнормы на электроэнергию. Значит ли это, что потребителям можно расслабиться? Как выяснил «Коммерсантъ FM», скорее, наоборот, больше заплатят все.

Виной тому действующая в стране система перекрестного субсидирования, когда граждане платят за электричество меньше, чем оно стоит на самом деле, а разницу, которая оценивается в сотни миллиардов рублей в год, компенсируют за счет предприятий.

Власти задались целью избавиться от этой схемы, и соцнорма была бы еще щадящим решением, поясняет гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин: «Так или иначе, у Минэнерго есть задача этот разрыв уменьшить. Один вариант — введение социальной нормы».

В противном случае в будущем повышать тарифы на электроэнергию будут чуть быстрее, чем они растут для других потребителей. Судя по всему, в правительстве решили идти по второму пути. Социальная норма более выгодна для населения: больше начинают платить состоятельные граждане.

Но к постоянному повышению тарифов население уже как-то привыкло, к возмущениям и протестам оно вряд ли приведет. Не для того ли и затевалась вся эта история с обсуждением соцнормы и скорейшим отказом от дискуссии?