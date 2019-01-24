Соцнормы по электроэнергии отключили от реализации
Что это означает для россиян.
Что это означает для россиян.
Прогрессивной шкалы платы за электричество пока не будет: в правительстве решили отложить на неопределенный срок обсуждение нашумевшей инициативы и не вводить социальную норму энергопотребления. Хотя как пояснял еще осенью прошлого года
Как писала накануне газета «Коммерсантъ», чиновники предлагали по базовому, то есть действующему тарифу, оплачивать только 300 кВт•ч в месяц. Все, что свыше, должно было обходиться дороже. Этой нормы должно хватить семье из
По просьбе «Коммерсантъ FM», это подсчитал экономист, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. По его словам, поскольку разницу между 300 кВт•ч и реальным потреблением нужно покрывать по повышенному тарифу, расходы средней московской семьи с детьми выросли бы процентов на 10−15:
Разницу вам придется оплачивать по удвоенному тарифу, так что расходы вырастут на 10−15%. Но большим семьям, которые потребляют по 600 кВт•ч, придется платить по удвоенному тарифу, то есть платежи вырастут на процентов 30−40.
Минимум на треть выросли бы счета за свет и у владельцев дорогой недвижимости с теплыми полами, кондиционером и другими атрибутами комфортной жизни. Москвич Константин, обладатель 170-метровой квартиры в центре столицы, говорит, что такие платежки уже «кусаются»: «У меня электроплита, у меня электрический подогрев полов и так далее, то есть цифра в платежке достаточно круглой получается. Я сейчас плачу за электричество порядка 17 тыс. руб. в месяц. В случае введения новых норм мне пришлось бы платить 25−30 тыс. руб. Конечно, это существенно».
Но вот чиновники, видимо, под влиянием возмущенной общественности, передумали даже обсуждать соцнормы на электроэнергию. Значит ли это, что потребителям можно расслабиться? Как выяснил «Коммерсантъ FM», скорее, наоборот, больше заплатят все.
Власти задались целью избавиться от этой схемы, и соцнорма была бы еще щадящим решением, поясняет гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин: «Так или иначе, у Минэнерго есть задача этот разрыв уменьшить. Один вариант — введение социальной нормы».
В противном случае в будущем повышать тарифы на электроэнергию будут чуть быстрее, чем они растут для других потребителей. Судя по всему, в правительстве решили идти по второму пути. Социальная норма более выгодна для населения: больше начинают платить состоятельные граждане.
Но к постоянному повышению тарифов население уже
В Кремле, похоже, готовы ориентироваться на мнение правительства относительно введения социальной нормы.