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18:01 (мск), источник: Газета.Ру

Почему доллар упал ниже 66 рублей

Курс доллара на московской бирже опустился ниже отметки в 66 рублей. За январь рубль укрепился почти на 5%. Рубль растет несмотря на интервенции ЦБ и снижающие цены на нефть. Помогает рублю укрепиться период уплаты налогов. Российская валюта может снова начать ослабевать под влиянием внешних факторов — например, если США вспомнят о возможности ввести очередные санкции против Москвы на фоне активной поддержки действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

ЦБ: $ 66.0016   -0.33 € 75.0306   -0.36 ММВБ: $ 65.7950   -0.28 € 74.7150   -0.53

Рубль всех обманул. В четверг, 24 января, российская валюта подорожала. Доллар США опустился ниже отметки в 66 рублей, достигнув уровня 65,9 рублей к середине дня. Это минимум с 7 декабря прошлого года.

Официальный курс доллара расчетами «завтра», судя по данным Центробанка, на 25 января — 66 рублей за доллар.

Официальный курс евро также снижен до 75,03 руб. При этом на торгах евро торгуется ниже 75 руб., достигая на минимумах отметки 74,66 руб.

В целом рубль укрепился практически на 5% с начала января.

Рубль укрепляется до максимума за два месяца, несмотря на снижение цен на нефть на фоне увеличение запасов углеводородного сырья в США, говорит Анастасия Соснова, аналитик «Фридом Финанс».

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Так, по данным на 15.22 мск фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в марте составил $60,58 (-0,92%).

Удивительно, что российская валюта проигнорировала и тревожные новости из Венесуэлы, и низкий спрос инвесторов на аукционах по размещению ОФЗ.

Так, Минфин на первом недельном аукционе по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 23 января, в среду, продал только половину предложенного выпуска, следует из сообщения ведомства.

Министерство предлагало инвесторам выпуск ОФЗ на 20 миллиардов рублей с погашением 20 июля 2022 года. Однако удалось разместить бумаг на 10 миллиардов рублей при спросе в 16 миллиардов. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,04 процента годовых.

«Это размещение ОФЗ успешным назвать нельзя: первый выпуск 26225 с погашением 10 мая 2034 года разместился всего на три четверти от запланированного объема, а второй 26209 с погашением 20 июля 2022 года — и того меньше — около половины заявленного объема», — констатирует эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

При этом возвращение ЦБ на свободный рынок с покупками валюты в рамках бюджетного правила также, вопреки прогнозам экспертов, не привело к снижению курса рубля. С 15 января по 6 февраля ЦБ покупает валюту на 15,6 млрд руб. в день, всего — на 265,8 млрд руб.
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«Российская валюта продолжает не замечать операций ЦБ из-за активных конвертаций со стороны отечественных экспортеров, продающих валютную выручку для уплаты НДПИ, НДС и акцизов», — говорит Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп», соглашается, что уплата налогов — одна из причин, почему рубль продолжает не замечать интервенции Центробанка.

В январе на налоги из системы уйдет гигантская сумма 1,5 трлн руб. Пик платежей приходится на 25 января.

«Как следствие, с рублевой ликвидностью ощущались в последнее время проблемы, росли ставки на межбанковском рынке», — добавляет эксперт.

При этом, возможно, также помог рублю укрепиться общий рост на развивающихся рынках.

Так, с начала января южноафриканский ранд вырос на 3,8%, бразильский реал — на 3,1%, турецкая лира — на 3%.

«Текущая неопределенность, сложившейся на всех без исключения рынках из-за проблем с реализацией планов ФРС по дальнейшего укрепления процентной ставки в США, играет на руку долговым рынкам развивающихся стран. Крупные американские и транснациональные банки в своих недавних обзорах особо указывали на важность низкого уровня долга к ВВП — показателя, который вновь “вошел в моду” в инвестиционном сообществе. Как известно, у России этот показатель — один из самых низких в мире», — говорит Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».

После падения рынков в декабре и серии плохих макроэкономических данных тональность выступлений руководителей ФРС изменилась, отмечали эксперты. Судя по всему, ФРС берет паузу, поэтому инвесторы и начали заходить на emerging markets, говорит Олег Богданов.

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Между тем на следующей неделе после окончания налогового периода рубль может снова начать слабеть под влиянием ряда внешних факторов, считает Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

По его словам, поддержка российским правительством венесуэльского лидера может стать поводом для США вспомнить о желании ввести очередные санкции против Москвы.

«Дальнейшая динамика курса будет определяться движением капитала. Согласно недавно опубликованным данным ЦБ, если в 2017 год весь отток капитала из России был связан с погашением внешнего долга корпоративным сектором, то в прошлом году чистое погашение долга составило всего $32 млрд при оттоке капитала в $68 млрд», — говорится в валютном обзоре Альфа-банка.

Наталия Еремина

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