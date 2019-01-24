Почему доллар упал ниже 66 рублей

Рубль всех обманул. В четверг, 24 января, российская валюта подорожала. Доллар США опустился ниже отметки в 66 рублей, достигнув уровня 65,9 рублей к середине дня. Это минимум с 7 декабря прошлого года.

Официальный курс доллара расчетами «завтра», судя по данным Центробанка, на 25 января — 66 рублей за доллар.

Официальный курс евро также снижен до 75,03 руб. При этом на торгах евро торгуется ниже 75 руб., достигая на минимумах отметки 74,66 руб.

В целом рубль укрепился практически на 5% с начала января.

Рубль укрепляется до максимума за два месяца, несмотря на снижение цен на нефть на фоне увеличение запасов углеводородного сырья в США, говорит Анастасия Соснова, аналитик «Фридом Финанс».

Новость Военные не поддержали переворот в Венесуэле

Так, по данным на 15.22 мск фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в марте составил $60,58 (-0,92%).

Удивительно, что российская валюта проигнорировала и тревожные новости из Венесуэлы, и низкий спрос инвесторов на аукционах по размещению ОФЗ.

Так, Минфин на первом недельном аукционе по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 23 января, в среду, продал только половину предложенного выпуска, следует из сообщения ведомства.

Министерство предлагало инвесторам выпуск ОФЗ на 20 миллиардов рублей с погашением 20 июля 2022 года. Однако удалось разместить бумаг на 10 миллиардов рублей при спросе в 16 миллиардов. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,04 процента годовых.

«Это размещение ОФЗ успешным назвать нельзя: первый выпуск 26225 с погашением 10 мая 2034 года разместился всего на три четверти от запланированного объема, а второй 26209 с погашением 20 июля 2022 года — и того меньше — около половины заявленного объема», — констатирует эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

При этом возвращение ЦБ на свободный рынок с покупками валюты в рамках бюджетного правила также, вопреки прогнозам экспертов, не привело к снижению курса рубля. С 15 января по 6 февраля ЦБ покупает валюту на 15,6 млрд руб. в день, всего — на 265,8 млрд руб.

«Российская валюта продолжает не замечать операций ЦБ из-за активных конвертаций со стороны отечественных экспортеров, продающих валютную выручку для уплаты НДПИ, НДС и акцизов», — говорит Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп», соглашается, что уплата налогов — одна из причин, почему рубль продолжает не замечать интервенции Центробанка.

В январе на налоги из системы уйдет гигантская сумма 1,5 трлн руб. Пик платежей приходится на 25 января.

«Как следствие, с рублевой ликвидностью ощущались в последнее время проблемы, росли ставки на межбанковском рынке», — добавляет эксперт.

При этом, возможно, также помог рублю укрепиться общий рост на развивающихся рынках.

Так, с начала января южноафриканский ранд вырос на 3,8%, бразильский реал — на 3,1%, турецкая лира — на 3%.

«Текущая неопределенность, сложившейся на всех без исключения рынках из-за проблем с реализацией планов ФРС по дальнейшего укрепления процентной ставки в США, играет на руку долговым рынкам развивающихся стран. Крупные американские и транснациональные банки в своих недавних обзорах особо указывали на важность низкого уровня долга к ВВП — показателя, который вновь “вошел в моду” в инвестиционном сообществе. Как известно, у России этот показатель — один из самых низких в мире», — говорит Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».

После падения рынков в декабре и серии плохих макроэкономических данных тональность выступлений руководителей ФРС изменилась, отмечали эксперты. Судя по всему, ФРС берет паузу, поэтому инвесторы и начали заходить на emerging markets, говорит Олег Богданов.

Между тем на следующей неделе после окончания налогового периода рубль может снова начать слабеть под влиянием ряда внешних факторов, считает Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

По его словам, поддержка российским правительством венесуэльского лидера может стать поводом для США вспомнить о желании ввести очередные санкции против Москвы.

«Дальнейшая динамика курса будет определяться движением капитала. Согласно недавно опубликованным данным ЦБ, если в 2017 год весь отток капитала из России был связан с погашением внешнего долга корпоративным сектором, то в прошлом году чистое погашение долга составило всего $32 млрд при оттоке капитала в $68 млрд», — говорится в валютном обзоре Альфа-банка.