Банк России запускает бесплатные переводы

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Воспользоваться Системой быстрых платежей (СБП), которую разрабатывает Банк России, первые клиенты смогут уже в понедельник. Всего к проекту ЦБ, позволяющему переводить денежные средства по номеру телефона клиентам разных банков, готовятся подключиться более 40 кредитных организаций, но до марта сервис будет предложен лишь ограниченному кругу клиентов. Среди них пока не будет клиентов Сбербанка, который сдержанно относится к СБП, не желая терять монопольное положение на рынке переводов, приносящее ему ощутимые доходы.

В четверг директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сообщила, что запуск СБП в тестовом режиме запланирован на 28 января. По ее словам, правовая, техническая и технологическая готовность обеспечена как на стороне Банка России, так и Национальной системы платежных карт (НСПК). «Мы стартуем 28 января, в эту дату начинается запуск промышленной эксплуатации системы, — заявила госпожа Бакина.— До 28 февраля банки будут работать на ограниченном количестве клиентов, а с 28 февраля уже эксплуатация системы будет осуществляться по полному перечню операций для всех клиентов банков, которые присоединяются к системе».

Система быстрых платежей с точки зрения клиентов позволит осуществлять переводы следующим образом: для перевода средств клиенту нужно будет открыть в телефоне приложение своего банка, зайти в раздел СБП, выбрать счет, с которого будут списаны средства, указать сумму и указать номер мобильного телефона того человека, которому нужно перевести средства.

Существует и второй аналогичный способ: в банковском приложении нужно выбрать раздел «платежи», а затем выбрать операцию «по номеру телефона», ввести телефонный номер получателя и сумму перевода. Таким образом, отпадает необходимость в знании номера карты получателя, а средства будут переведены в срок не более 15 секунд.

Весь 2019 год платежи через СБП можно будет отправлять бесплатно, а с 2020 года стоимость для банков будет составлять от 0,5 до 3 руб. за перевод.

Сейчас подключиться к СБП планируют более 40 банков.

Альфа-банк, Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк, Тинькофф-банк, Киви-банк, «Ак Барс» банк, а также Газпромбанк, Промсвязьбанк и СКБ-банк. В числе первых систему запустят ВТБ,Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк,«Ак Барс» банк, а также Газпромбанк, Промсвязьбанк и

Впрочем, как признаются банкиры, в пилотном режиме эта опция будет доступна пока лишь для части клиентов. «С 28 января количество клиентов Совкомбанка, для которых будет доступен функционал СБП, будет ограниченным в целях корректного проведения тестирования системы в боевом режиме с реальными транзакциями и движением денежных средств, — рассказал “Ъ” зампред Совкомбанка Алексей Панферов.— Поэтапный вывод технически сложных услуг — это общемировая практика».

Однако к системе СБП пока не изъявил желания присоединяться Сбербанк.

Крупнейший российский банк является монополистом на рынке денежных переводов между физлицами.

В 2018 году Сбербанк заработал на переводах 47,2 млрд руб., а запуск системы ЦБ ударит по его доходам.

Читайте также Россиян захотели освободить от зарплатного рабства

Впрочем, ЦБ, ФАС и Минфин исследовали рынок переводов и назвали политику монополиста, в том числе взимание платы за внутрибанковские переводы между различными регионами страны, недопустимой.

В итоге ведомства решили выровнять конкурентные условия. Они намерены обязать все банки присоединиться к СБП (см. «Ъ» от 15 января). Глава Сбербанка Герман Греф публично раскритиковал это решение своего акционера (ЦБ принадлежит более 50% акций Сбербанка), но появление конкурента в виде СБП заставило его идти навстречу клиентам. В частности, Сбербанк, по словам господина Грефа, уже отменил для ряда клиентов комиссию за межрегиональные внутрибанковские переводы и планирует в будущем отказаться от этой практики полностью.

В будущем СБП позволит совершать переводы не только между физическими лицами, но и в адрес юридических лиц. Реализация этого проекта позволит ослабить монопольное положение Сбербанка на рынке приема оплаты товаров и услуг в торговых точках, а стоимость эквайринга снизится.