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18:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Акции нефтекомпаний отметились Венесуэлой

Котировки акций российских нефтяных компаний снизились в самом начале торгов.

Но если котировки ценных бумаг ЛУКОЙЛа и «Татнефти» к середине дня стабилизировались вблизи значений на 1−1,4% ниже закрытия среды, то акции «Роснефти» продолжали дешеветь и к 16:00 достигли 406,3 руб.— на 3,2% ниже закрытия предыдущего дня. Во многом такую реакцию нефтяных бумаг участники фондового рынка связывают с событиями в Венесуэле. Однако, как отмечает аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев, обострение ситуации в этой стране воспринято рынком достаточно сдержанно. «Колебания котировок на 2,5−3% внутри дня вряд ли можно считать экстремальными, скорое это биржевая повседневность», — указывает эксперт.

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По данным «Роснефти», в настоящее время она реализует несколько проектов с венесуэльской госкомпанией PDVSA. В проекте «Петромонагас» доля российской нефтяной компании составляет 16,67%, в проекте «Петропериха» — 40%, в проекте «Бокерон» — 26,67%, «Петромиранда» — 32%, «Петровиктория» — 40%. Минэкономразвития оценивает вложения «Роснефти» в $3,5 млрд. Как отмечает Алексей Калачев, более сильное снижение котировок акций «Роснефти» может быть связано с опасением по поводу судьбы предоставленных ее кредитов, предоплаты за недополученную нефть и выполнения обязательств PDVSA по поставке нефти. Впрочем, по его словам, риски того, что режим Мадуро не продержится долго, учитывались рынком, как и риски потерять вложенные «Роснефтью» средства. Кроме того, вероятное после смены власти восстановление нефтедобычи «не уменьшает, а увеличивает шансы исполнения обязательств венесуэльских партнеров по поставкам нефти», считает эксперт.

Вместе с тем, аналитик Sberbank Investment Research Михаил Шейбе обращает внимание предупреждение Белого дома крупнейшим энергетическим компаниям США, что при дальнейшем обострении политической ситуации новые санкции в отношении нефтяной отрасли Венесуэлы могут быть введены уже на текущей неделе. При этом большая часть венесуэльского нефтяного экспорта поступает именно на американские НПЗ. По оценке эксперта, это окажет поддержку ценам на нефть в краткосрочной перспективе, так как американские санкции приведут к резкому сокращению экспорта и добычи нефти в Венесуэле. В таких условиях котировки нефти на мировом рынке снижаются, но не быстро. К середине дня стоимость срочных контрактов на нефть Brent снизились на 1%, до $60,5 за баррель. При этом котировки остаются в диапазоне последних двух недель.

Дмитрий Михайлович

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