Неравенство уничтожает мировую экономику. Этот ученый знает, как его победить
Дорогая бедность.
Дорогая бедность.
Неравенство доходов — актуальная проблема для всего мира, однако универсального решения этой задачи человечество не нашло до сих пор. Например, в России за последние 30 лет доходы беднейших слоев населения упали на 20 процентов, в то время как верхушка в виде одного процента самых состоятельных продолжает обогащаться — за тот же период их заработки выросли на 429 процентов. Известный
Все и ничего
Журнал Time включил Райха в десятку самых успешных американских министров ХХ века. Занимая в разное время должности — профессора в Гарварде, члена Федеральной торговой комиссии, главы экономической группы предвыборного штаба Билла Клинтона, а затем министра труда в его администрации, он пытался делать все от себя зависящее для ослабления социального и экономического неравенства в американском обществе. По словам Райха, неравенство само по себе естественно и является основой капитализма. В нем нет ничего плохого, ведь желание разбогатеть и подняться вверх по социальной лестнице является лучшей мотивацией для человека и главным драйвером экономического роста любого государства.
Тем не менее сейчас явление неравенства принимает гипертрофированные формы и становится серьезной проблемой для большинства людей. Профессор обращает внимание на то, что в США сосуществуют две экономики. С одной стороны, это сверхмощная и процветающая держава — экономика США составляет почти четверть от мирового номинала ВВП, более половины всех акций мира принадлежат именно американским компаниям. «Последние десятилетия американская экономика росла как на дрожжах, и американцы среднего класса, естественно, рассчитывали на получение своей части ее плодов. Увы, они просчитались. Все большая часть экономических достижений доставалась верхушке общества», — констатирует Райх в своей книге «Послешок».
К сожалению, у мощнейшей экономики США существует обратная сторона, которую на своей шкуре ощущают простые американцы, — рост цен, снижение доходов, рост безработицы. Если в 1978 году средняя зарплата американского работника составляла 48 тысяч долларов в год, то к 2010 году она упала с учетом инфляции до 33 тысяч долларов. В то же время средний доход американских богачей за те же 30 лет вырос с 390 тысяч долларов до 1,1 миллиона. «Только вдумайтесь, — подчеркивает профессор Райх, — богатейшие 400 американцев используют больше денег, чем 150 миллионов граждан с самыми низкими доходами, а это половина населения США».
Вышли из депрессии
Экономист характеризует такую ситуацию, как тревожную, поскольку именно средний класс обеспечивает стабильность экономики, а такой концентрации богатства Америка не знала с 20-х годов прошлого века. Нехватка денежной массы у населения выливается в падение покупательной способности, что тут же ударяет по экономике в целом. Бюджет становится дефицитным
Долгое время простым американцам удавалось поддерживать привычный уровень жизни, несмотря на падение доходов. Однако ради этого им приходилось идти на определенные жертвы. Например, в 70-е годы XX века американский рынок труда наводнили женщины, таким образом они старались компенсировать разницу между ростом цен и стагнирующими зарплатами своих супругов. В 90-х американцы повсеместно стали увеличивать число рабочих часов, устраиваться на вторую, а то и третью работу. Сейчас многие из них трудятся до 70 часов в неделю, вырабатывая на 300 часов в год больше, чем европейцы.
«Многие не понимают, почему они стали жить хуже, почему, работая больше, не могут сохранить прежний уровень жизни, — говорит Райх. — Они обвиняют банки и правительство, но не понимают, что происходит на самом деле». Будучи не в силах противостоять суровой экономической реальности в условиях удорожания жилья, образования, медицинского страхования, люди вынуждены закладывать дома и брать кредиты, которые ныне измеряются сотнями миллиардов долларов. Между тем, в 2007 году именно чрезмерная закредитованность населения сперва обрушила ипотечный и финансовый рынки, а потом и вовсе потянула за собой весь мир. Многие эксперты и финансовые институты уже прогнозируют повторение подобного сценария в перспективе нескольких лет.
Хотели, как лучше
Закономерный вопрос — почему так произошло, когда именно
При Билле Клинтоне налоговая планка вновь увеличилась и достигла 39 процентов. Более того, он утвердил потолок заработной платы руководящих лиц компаний — не более миллиона долларов в год. «Однако когда дошло до введения этого правила на законодательном уровне, в казначействе предложили привязывать зарплату директора к прибыльности компании, не ограничивая ее миллионом. Тогда директора и советы директоров стали вводить оплату акциями. Вот таким образом было извращено предвыборное обещание Билла Клинтона», — рассказывает Райх.
При Джордже
Усидеть на двух стульях
Логично предположить, что, если власть на стороне богатых, значит, они эту власть купили. Райх откровенно возмущается масштабами практики лоббизма в США и тем, какое количество денег тратится на выборы. «Есть либеральные миллиардеры, а есть консерваторы. И если одни покупают результат, который вам нравится, то другие покупают результат, который вам ненавистен. Эти люди дают просто огромные суммы. Нельзя выставлять правительство на аукцион», — говорит он. Тесная связь денежных мешков и политического истеблишмента беспокоит американцев уже давно. Когда на президентских выборах в 2016 году победил бизнесмен и миллиардер Дональд Трамп, недовольство со стороны демократически настроенной половины американского общества достигло пика.
То и дело слышны обвинения, что нынешний президент США использует должность ради извлечения выгоды для бизнеса. Об этом, в частности говорит и его налоговая политика. Предшественник Трампа Барак Обама выступал против того, чтобы средний класс платил более высокие налоги, чем миллионеры, и вносил соответствующие поправки в налоговый кодекс. В частности, он повысил налог на дивиденды с 15 процентов до 23,8, а позже и до 28 процентов. У Трампа же взгляды иные, и один из его приоритетов — облегчение налогового бремени для бизнеса, корпораций и предприятий. При нем, например, радикально снизился налог на прибыль юридических лиц — с 35 до 21 процента.
Противники закона утверждают, что за счет налоговой нагрузки, которую сократили республиканцы, финансировалось здравоохранение и социальные программы, а основные преференции от нового закона получат богатые американцы. Райх констатирует, что глобализация не дала американскому народу того благополучия, которое он заслуживает, а страна, по его словам, превратилась из демократии в плутократию и скатывается к олигархии. Возможно, говорить о борьбе с неравенством в мире, где до сих пор существует нищета, несколько преждевременно. Для начала нужно добиться того, чтобы у каждого были средства жить нормальной жизнью — это будет главным шагом в борьбе с острой социальной несправедливостью. И в любом случае пройдет еще очень много лет, прежде чем ситуация во всем мире выровняется.
Екатерина Чепур