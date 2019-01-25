Эксперты спрогнозировали рост стоимости молока на 5−15%

Источник: Известия

С середины января производители молокосодержащей продукции обязаны указывать на упаковке товара сведения о наличии в нем растительных жиров.

По мнению экспертов, изменения повысят покупательский спрос на натуральное молоко, что, в свою очередь, отразится на стоимости продукта. Кроме того, рост цен будет вызван увеличением НДС, валютного курса и стоимости бензина.