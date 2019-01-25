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01:03 (мск), источник: Известия

Эксперты спрогнозировали рост стоимости молока на 5−15%

В первой половине 2019 года натуральное молоко подорожает на 5−15%, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Подобные прогнозы связаны с ужесточением требований к маркировке.

Источник: Известия

С середины января производители молокосодержащей продукции обязаны указывать на упаковке товара сведения о наличии в нем растительных жиров.

По мнению экспертов, изменения повысят покупательский спрос на натуральное молоко, что, в свою очередь, отразится на стоимости продукта. Кроме того, рост цен будет вызван увеличением НДС, валютного курса и стоимости бензина.

В Минсельхозе заявили, что внедрение маркировки не окажет значимого влияния на выбор потребителей и цены производителей. В ведомстве заверили, что государством созданы условия для стабилизации цен на молоко.

В России меняется маркировка молочной продукции
Во время загрузки произошла ошибка.
21 января© Ньюстюб
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