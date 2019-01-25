Эксперты спрогнозировали рост стоимости молока на 5−15%
В первой половине 2019 года натуральное молоко подорожает на 5−15%, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Подобные прогнозы связаны с ужесточением требований к маркировке.
В первой половине 2019 года натуральное молоко подорожает на 5−15%, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Подобные прогнозы связаны с ужесточением требований к маркировке.
С середины января производители молокосодержащей продукции обязаны указывать на упаковке товара сведения о наличии в нем растительных жиров.
По мнению экспертов, изменения повысят покупательский спрос на натуральное молоко, что, в свою очередь, отразится на стоимости продукта. Кроме того, рост цен будет вызван увеличением НДС, валютного курса и стоимости бензина.
В Минсельхозе заявили, что внедрение маркировки не окажет значимого влияния на выбор потребителей и цены производителей. В ведомстве заверили, что государством созданы условия для стабилизации цен на молоко.