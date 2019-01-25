Зерно устало ехать

На российском зерновом рынке назревает новый крупный конфликт. Ряд автовладельцев юга России, недовольных тарифами на перевозки, объявили забастовки и препятствуют работе коллег. Они уже саботируют отгрузки около 4% месячных поставок зерна, с проблемами столкнулись несколько крупных экспортеров. Ситуация, которая грозит простоем судов и срывом контрактов, могла быть вызвана усилением контроля за грузовиками, работающими с перегрузом.

Серия забастовок автовладельцев, протестующих против низких тарифов на перевозку зерна, началась на юге России на этой неделе. Акции прошли в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. По оценкам президента ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимира Матягина, в забастовках в целом по стране участвует «несколько сотен машин» — 60−70% всех перевозчиков зерна. Координатор проектов ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко подтверждает, что около 70% участников рынка недовольны сложившейся ситуацией, но «бастуют не все». Все акции носят стихийный характер, подсчитать точное число участвующих трудно, указывает руководитель ростовского отделения «Грузавтотранса» Александр Типикин.

Но, по его словам, из-за забастовок уже саботируются отгрузки около 90 тыс. тонн зерна. Весь российский экспорт зерна в январе «Совэкон» оценивал в 2,3 млн тонн. Таким образом, речь идет примерно о 4% всех месячных поставок.

О критической ситуации с перевозкой зерна «Грузавтотранс» на прошлой неделе сообщил в письмах президенту Владимиру Путину, премьеру Дмитрию Медведеву, главам Минсельхоза и Минтранса Дмитрию Патрушеву и Евгению Дитриху. В ассоциации указывали, что для минимизации расходов владельцы грузов превышают допустимый вес партии в два-три раза, а низкие тарифы вынуждают перевозчиков терпеть перегруз для компенсации расходов на топливо и ремонт.

Текущий размер тарифа вообще не позволяет перевозчикам содержать автомобили, возмущается Александр Типикин. По его данным, водители получают 1,43 тыс. руб. на тонну зерна при логистическом плече в 550 км, тогда как минимально приемлемый размер тарифа должен быть на уровне 1,75 тыс. руб. на тонну.

По словам одного из трейдеров, с проблемами уже столкнулись несколько крупных экспортеров зерна. Погрузки временно остановились 21 января, сдвигаются сроки поставок, говорит собеседник «Ъ» в одной из компаний. При этом, возмущается трейдер, у экспортеров есть контракты с перевозчиками, готовыми работать, но «инициативная группа» бастующих водителей этому препятствует. В Краснодарском крае были конфликты возле элеваторов и на въезде на перегрузочные терминалы: активисты не пропускают транспорт, призывая водителей присоединяться к забастовке, подтвердил источник «Ъ» в правоохранительных органах региона. В местной зерновой компании сообщили, что на одном из терминалов инициаторы забастовки не пропустили под погрузку три машины. В Ростовской области бастующие также разворачивают грузовики перевозчиков, согласных работать по существующему тарифу.



Глава Межрегионального профсоюза водителей Александр Котов связывает протесты части перевозчиков с усилением контроля за грузовиками, которые ездят с перегрузом. Штрафы за это нарушение могут достигать 500 тыс. руб., а сегодня в стране активно развивается система автоматического весогабаритного контроля.

По данным Росавтодора , сегодня на федеральных и региональных трассах работает более 78 таких пунктов, к 2024 году их число планируется увеличить примерно в пять раз.