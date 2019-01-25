Зерно устало ехать
Автовладельцы требуют поднять тарифы на перевозку.
Автовладельцы требуют поднять тарифы на перевозку.
На российском зерновом рынке назревает новый крупный конфликт. Ряд автовладельцев юга России, недовольных тарифами на перевозки, объявили забастовки и препятствуют работе коллег. Они уже саботируют отгрузки около 4% месячных поставок зерна, с проблемами столкнулись несколько крупных экспортеров. Ситуация, которая грозит простоем судов и срывом контрактов, могла быть вызвана усилением контроля за грузовиками, работающими с перегрузом.
Серия забастовок автовладельцев, протестующих против низких тарифов на перевозку зерна, началась на юге России на этой неделе. Акции прошли в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. По оценкам президента ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимира Матягина, в забастовках в целом по стране участвует «несколько сотен машин» — 60−70% всех перевозчиков зерна. Координатор проектов ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко подтверждает, что около 70% участников рынка недовольны сложившейся ситуацией, но «бастуют не все». Все акции носят стихийный характер, подсчитать точное число участвующих трудно, указывает руководитель ростовского отделения «Грузавтотранса» Александр Типикин.
О критической ситуации с перевозкой зерна «Грузавтотранс» на прошлой неделе сообщил в письмах президенту Владимиру Путину, премьеру Дмитрию Медведеву, главам Минсельхоза и Минтранса Дмитрию Патрушеву и Евгению Дитриху. В ассоциации указывали, что для минимизации расходов владельцы грузов превышают допустимый вес партии в
По словам одного из трейдеров, с проблемами уже столкнулись несколько крупных экспортеров зерна. Погрузки временно остановились 21 января, сдвигаются сроки поставок, говорит собеседник «Ъ» в одной из компаний. При этом, возмущается трейдер, у экспортеров есть контракты с перевозчиками, готовыми работать, но «инициативная группа» бастующих водителей этому препятствует. В Краснодарском крае были конфликты возле элеваторов и на въезде на перегрузочные терминалы: активисты не пропускают транспорт, призывая водителей присоединяться к забастовке, подтвердил источник «Ъ» в правоохранительных органах региона. В местной зерновой компании сообщили, что на одном из терминалов инициаторы забастовки не пропустили под погрузку три машины. В Ростовской области бастующие также разворачивают грузовики перевозчиков, согласных работать по существующему тарифу.
Глава Межрегионального профсоюза водителей Александр Котов связывает протесты части перевозчиков с усилением контроля за грузовиками, которые ездят с перегрузом. Штрафы за это нарушение могут достигать 500 тыс. руб., а сегодня в стране активно развивается система автоматического весогабаритного контроля.
Тариф на перевозку зерна в первой половине сезона был действительно несколько выше, говорит один из крупных экспортеров. «Тогда шли активные отгрузки, а свободные грузовики пользовались большим спросом. Во второй половине, когда уже около 70% зерна реализовано, экспорт замедляется и такой потребности в услугах водителей нет», — объясняет он. Как сообщал Минсельхоз, в июле—декабре 2018 года экспорт зерновых культур вырос на 4,7%, до 28,8 млн тонн год к году. Поставки пшеницы увеличились на 13,5%, до 24,3 млн тонн. Но к 17 января 2019 года отгрузки зерна (30,1 млн тонн) превышали уровень предыдущего сезона только на 3%. Разрыв по темпам поставок пшеницы сократился до 10,7% (25,3 млн тонн). До конца сезона Россия может экспортировать еще около 12 млн тонн зерна, ожидают в Минсельхозе. Источник «Ъ» из числа крупных экспортеров добавляет, что на перевозки зерна регулярно проводятся тендеры, одним из основных критериев которых выступает именно цена услуги. Действия бастующей группы автовладельцев он называет «как минимум нерыночными». При этом, уверен собеседник «Ъ», даже если перевозчики договорятся о повышении тарифов, они не перестанут ездить с перегрузом.
СЕО Smartseeds (IT-платформа для автоматизации перевозок сельскохозяйственных грузов) Кирилл Подольский полагает, что масштабы забастовки перевозчиков будут нарастать, несмотря на низкую сезонную активность. Основные проблемы экспортеров могут возникнуть при выполнении срочных контрактов, говорит гендиректор компании «Прозерно» Владимир Петриченко. По его словам, не исключено, что для этого трейдерам придется срочно договариваться о доставке партий железнодорожным транспортом, что потребует дополнительных затрат и все равно обернется задержками. В крайнем случае ситуация грозит простоем судов и срывом контрактов, что означает серьезные убытки для всех участников рынка, беспокоится крупный экспортер.
Получить оперативный комментарий в Минтрансе 24 января не удалось. Не смогли ответить на вопросы «Ъ» в ТД «Риф», Glencore, «Астон» (крупнейшие экспортеры зерна в РФ). В Минсельхозе заявили, что провели встречу с представителями «Грузавтотранса» и находятся в постоянном контакте с перевозчиками и трейдерами. Совместно с Минтрансом, пояснили в министерстве, рассматриваются возможные меры, реализация которых будет способствовать выходу из сложившейся ситуации.
Анатолий Костырев, Иван Буранов; Никита Королев, Ростов-на-Дону; Анна Перова, Краснодар