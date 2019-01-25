«Ромир»: десятая часть россиян заявила о росте их зарплаты в 2018 году

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В опросе приняли участие 1100 респондентов в возрасте от 18 и старше, проживающих во всех типах городов во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое трудоспособное население России. В декабре 2018 года холдинг в рамках очередного опроса задал своим респондентам ряд вопросов на тему работы — ее смены, ситуации в компаниях.

«На вопрос об изменениях, произошедших на работе за последние полгода, почти две трети респондентов — 63% — ответили, что никаких изменений не было, и они продолжают работать на прежнем месте работы. Это самый высокий показатель за последние четыре года. С момента прошлого опроса доля подобных ответов выросла на 6%, что говорит о некоторой стабильности на рынке (труда — ред.)», — сообщает «Ромир».

Вместе с тем, по данным холдинга, немного сократилась доля поменявших работу — с 9% в 2017 году до 6% в 2018 году. «За год немного уменьшилось количество неработающих россиян — с 29% до 25%. Однако, до уровня предыдущих лет еще далеко», — говорится в материалах исследовательского холдинга.

«Ромир» отмечает, что в вопросе изменения заработной платы в России развивается положительная динамика. «С 2015 года идет непрерывное сокращение количества сообщивших о снижении зарплаты — с 26% до 6% в прошлом году.

Кроме того, 10% из стабильно работающих респондентов заявили об увеличении заработной платы, причем, у половины из них (5%) зарплата увеличилась более чем на 10%.

В 2017 году 8% сообщали о подобных изменениях. Правда, в 2016 и 2015 годах аналогичные показатели были значительно выше — 13% и 18% соответственно", — говорится в сообщении.

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В вопросе поиска новой работы ситуация за год изменилась несущественно, считают авторы исследования. «Так, число тех, кто нашел новую работу почти сразу, практически не изменилось и составило 23%. Для половины (49%) поиски заняли от двух до шести недель (против 58% в 2017 году). Не изменилось число тех, кто не смог пока найти работу и находится в активном поиске — 15%.

Однако, увеличилось количество тех, кто на момент опроса не находился в поиске работы — с 7% в 2017 году до 13% в 2018 году. Это самый высокий показатель за весь период наблюдения. Можно предположить, что россияне взяли небольшой перерыв перед Новым годом, чтобы уже в новом году вернуться к поиску подходящей работы", — говорится в сообщении холдинга.