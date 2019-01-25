Кешбэк, зарплатное рабство или комиссии: что банки отменят в этом году

Источник: РИА Новости

Как принятые решения скажутся на рядовых гражданах — в материале РИА Новости.

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В середине января в Госдуме состоялись парламентские слушания с участием представителей частных банков. Одним из самых острых вопросов было так называемое зарплатное рабство — когда граждан лишают возможности выбирать, в каком банке получать зарплату. Сегодня зарплаты начисляют почти исключительно через банки с госучастием — это прежде всего Сбербанк и ВТБ. Понятно, что «частникам» такая ситуация очень не нравится.

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«Приходится констатировать, что зарплатное рабство до сих пор есть. И подавляющее большинство работников все еще привязано к зарплатному банку — как правило, с государственным участием», — заявил зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин в Думе, подчеркнув, что «динамичное развитие финансового рынка в стране невозможно, если не уравнять частные и государственные банки в наборе инструментов борьбы за клиентов».

Центробанк, как ни странно, поддержал «частников». Прошлым летом зампред Банка России Сергей Швецов говорил, что крупные предприятия должны предлагать сотрудникам на выбор не менее трех банков, как это делается, например, в Казахстане. О необходимости «найти развязки» в проблеме зарплатного рабства на слушаниях в Думе упомянула и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Частные банки предлагают создать консолидированный зарплатный реестр. Над этим проектом уже работают Альфа-банк, Тинькофф-банк и Совкомбанк. Согласно замыслу, кредитная организация направляет данные клиента в этот реестр, туда поступают средства из банка работодателя и расходятся по счетам работников в разные банки — в зависимости от выбора клиента.

Для перехода к цифровой экономике, к которой мы стремимся, надо отменить до конца зарплатные проекты, чтобы все эти ресурсы перетекли ко всем игрокам рынка. Это поможет убрать лишнюю бюрократию. Чтобы получать зарплату на другую карту, нужно ходить в банки, бухгалтерию, заполнять дополнительные бумаги. Люди не хотят этого делать.

Эта идея не вызывает восторга в Минфине. С тем, что гражданам необходимо предоставить право выбирать зарплатный банк, в ведомстве согласны, однако замминистра финансов Алексей Моисеев призвал с этим не торопиться.

Выступая в Госдуме, он отметил: когда все сотрудники предприятия пользуются услугами одного банка, на счетах организации накапливается ликвидность, позволяющая привлекать менее дорогие кредиты:

Сейчас в приоритете, конечно, именно стимулирование кредитования и обеспечение инвестиций. Поэтому я был бы осторожен в вопросе зарплатных проектов.

Трудности перевода

Кроме того, в финансовом сообществе велись горячие дискуссии о комиссии на внутрибанковские переводы и перспективе обязательного подключения кредитных организаций к системе быстрых переводов Центробанка.

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В исследовании, проведенном ЦБ, ФАС и Минфином, выяснилось, что россиян в первую очередь волнует плата за межрегиональные переводы средств внутри одного банка. Речь в основном о Сбербанке, на который приходится более 90% таких переводов.

Три регулятора направили в правительство совместный доклад, предложив на законодательном уровне обязать банки установить одинаковую комиссию для внутри- и межрегиональных переводов. В документе особенно подчеркивается необходимость присоединения всех российских банков к системе быстрых платежей (СБП), разработанной ЦБ.

А чтобы простимулировать клиентов Сбербанка перейти на новую систему, Центробанк сделал все переводы бесплатными до 1 января 2020 года. То есть прибегнул к откровенному демпингу.

Сбербанк подключаться к этой системе отказался. Его глава Герман Греф сказал, что пока не понимает эту платформу и специалистам нужно выяснить, какую выгоду сулит подключение. Он напомнил: Сбербанк первым в России создал и запустил собственную систему переводов.

Я уже много раз говорил, что нам интересно поддержание конкурентных условий, нам никто не подарил эту систему, мы, собственно, изобрели ее и первыми внедрили. Мне не кажется оптимальной такая искусственная квазиконкуренция с помощью регулятора, но мы готовы к любому варианту. Нам кажется, что это просто лишний шаг.

Глава Сбербанка также сообщил, что принято решение о постепенном снижении комиссии за перевод денег внутри банка — вплоть до полной отмены. И добавил, что с некоторых категорий клиентов комиссия не взимается уже сейчас.

Таким образом, вскоре мы увидим конкуренцию в действии: сниженные или даже нулевые комиссии за перевод. Вопрос в том, что произойдет после 1 января 2020 года, когда закончится льготный период в системе переводов Центробанка.

Банк России обещает, что комиссия тогда будет от 0,5 до трех рублей (три рубля — за сумму перевода от 6000,01 рубля до 600 тысяч). Вероятно, на такие же ставки ориентируется Сбербанк. Есть риск, что рынок переводов перейдет от монополии к дуопольной модели, когда обе системы начнут согласованно повышать тарифы.

Битва за кешбэк

Также финансовые власти, банкиры и эксперты обсуждают ставки эквайринга — комиссии за оплату услуг через терминалы и банковские карты. В середине января ФАС обратилась к участникам платежного рынка с просьбой предложить варианты снижения этих комиссий.

Сейчас средние по России ставки эквайринга — 2,2−2,4% для розничных торговых точек, три-четыре процента для онлайн-ретейлеров и 2,5−3% для мобильного эквайринга, говорит заместитель директора банка «Восточный» Анна Ермолаева. Столько продавец отдает банку за то, что тот обслуживает платежный терминал для банковских карт.

При этом размер комиссии зависит не столько от конкретного банка, сколько от операторов международных платежных систем. Так, усиление доллара в прошлом году привело к повышению ставок по эквайрингу, поскольку Visa и Mastercard подняли комиссию для банков, чтобы увеличить доходы в валюте.

Что касается самих банков, на обслуживании карточных платежей они сегодня почти ничего не зарабатывают, считают эксперты. А в случае снижения ставок эквайринга понесут убытки и возместят их за счет держателей платежных карт. В первую очередь — посредством сворачивания программ лояльности клиентов.