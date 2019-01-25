ЦБ отозвал лицензию у банка «Еврокапитал-Альянс»

Источник: РИА "Новости"

Банк России приказом от 25 января 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Еврокапитал-Альянс» из Переславль-Залесского. Банк является участником системы страхования вкладов, говорится в сообщении ЦБ РФ. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 января кредитная организация занимала 322-е место в банковской системе России.

Регулятор отмечает, что основным видом деятельности банка «Еврокапитал-Альянс» являлось предоставление банковских гарантий с привлечением узкого круга посредников (агентов) на нерыночных и не соответствующих обычаям делового оборота условиях.

Портфель выданных кредитной организацией гарантий составлял около 9 млрд рублей и превысил размер ее собственных средств более чем в семь раз.

«При этом формальный подход к оценке деятельности принципалов систематически приводил к занижению принятых КБ “Еврокапитал-Альянс” кредитных рисков по предоставленным банковским гарантиям, в связи с чем надзорным органом в адрес банка неоднократно направлялись соответствующие предписания. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций», — говорится в сообщении.

ЦБ восемь раз в течение последних 12 месяцев применял в отношении «Еврокапитал-Альянс» меры.

Вместе с тем в деятельности банка прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, ЦБ РФ направил в правоохранительные органы.

В соответствии с приказом ЦБ в банк «Еврокапитал-Альянс» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Выплаты вкладчикам

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты компенсаций по вкладам банка «Еврокапитал-Альянса» не позднее 8 февраля, говорится в сообщении АСВ.

В АСВ отметили, что отбор банков-агентов для выплат вкладчикам состоится не позднее 31 января.