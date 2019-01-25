ЦБ отозвал лицензию у банка «Еврокапитал-Альянс»
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/ — Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты компенсаций по вкладам банка не позднее 8 февраля.
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/ — Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты компенсаций по вкладам банка не позднее 8 февраля.
Банк России приказом от 25 января 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Еврокапитал-Альянс» из
Портфель выданных кредитной организацией гарантий составлял около 9 млрд рублей и превысил размер ее собственных средств более чем в семь раз.
«При этом формальный подход к оценке деятельности принципалов систематически приводил к занижению принятых КБ “Еврокапитал-Альянс” кредитных рисков по предоставленным банковским гарантиям, в связи с чем надзорным органом в адрес банка неоднократно направлялись соответствующие предписания. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций», — говорится в сообщении.
ЦБ восемь раз в течение последних 12 месяцев применял в отношении «Еврокапитал-Альянс» меры.
Вместе с тем в деятельности банка прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, ЦБ РФ направил в правоохранительные органы.
В соответствии с приказом ЦБ в банк «Еврокапитал-Альянс» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты компенсаций по вкладам банка «Еврокапитал-Альянса» не позднее 8 февраля, говорится в сообщении АСВ.
Возмещение по вкладам выплачивается АСВ вкладчику за счет средств Фонда обязательного страхования вкладов в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте, сумма компенсации рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии — 25 января.