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14:14 (мск), источник: ТАСС

«Рособоронэкспорт»: кризис в Венесуэле не помешает наладить там сборку автоматов АК-103

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. «Рособоронэкспорт» исполнит все свои контрактные обязательства по созданию производства автоматов Калашникова (АК) в Венесуэле, ничто не помешает завершить проект в срок. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Источник: РИА "Новости"

«“Рособоронэкспорт” всегда исполняет свои контрактные обязательства. Планы ввода в строй объектов уточнены, и ничто им не помешает быть реализованными в согласованные сроки», — сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос о возможных изменениях в планах строительства оружейного производства в связи с внутриполитической обстановкой в Венесуэле.

Строительство завода по сборке автоматов ведется в рамках контракта, подписанного в июле 2006 года. Ожидается, что венесуэльские специалисты будут осваивать полное лицензионное производство АК-103, а завод сможет выпускать около 25 тыс. автоматов в год. Мощность предприятия по выпуску боеприпасов превысит 50 млн патронов в год.

В декабре 2016 года Дмитрий Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера РФ сообщил, что заводы заработают в полную силу в 2019 году. Эти сроки в апреле 2018 года подтвердил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес после переговоров с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу.

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Ситуация в Венесуэле

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. Действующий глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Временным президентом республики Гуайдо уже признали страны Группы Лимы за исключением Мексики, а также Албания, Грузия, США и Организация американских государств. Ряд стран ЕС выступили в поддержку парламента Венесуэлы и выразили надежду на проведение выборов для урегулирования кризиса. В поддержку Мадуро высказались Россия, Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Белоруссия и Китай призвали решить все противоречия мирным путем и выступили против вмешательства извне, генсек ООН призвал к диалогу для разрешения кризиса.

Справка
В Венесуэле началась революция

Лидер оппозиции объявил себя президентом. На улицах бои, есть жертвы.

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