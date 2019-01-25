Самозанятым предлагают новую мотивацию
Как будет работать система ОМС для таких граждан.
Как будет работать система ОМС для таких граждан.
За обязательное медицинское страхование самозанятых государству придется доплачивать. Изначально власти предполагали, что налоги, которые будут платить зарегистрированные в таком качестве россияне, покроют расходы на их лечение. Но, как выяснилось, этих денег не хватит, и Госдума приняла законопроект, который позволит компенсировать недостающие суммы из бюджета. Заставит ли это россиян регистрироваться в качестве самозанятых? И как долго власти собираются оплачивать им медстраховку? Выяснял Александр Рассохин.
Пониженная ставка — 4% или 6%, взносы в Пенсионный фонд добровольные, никаких штрафов в первый год работы… Заманить россиян в категорию «самозанятых» власти пытались различными способами. Теперь добавился еще один — система ОМС.
Изначально предполагалось, что за медстраховку заплатят сами репетиторы, няни и домработницы: на эти нужды пойдет часть налога, которые они отчисляют в бюджет. Но этих сумм оказалось недостаточно, говорит зампред думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный: «С 2020 года начинается компенсация за них. Когда будет четко понятно, каково количество таких граждан, за них будет платить федеральный бюджет.
Эксперимент с налогом на самозанятых начали в этом году. В качестве пилотного проекта новая система заработала в Москве, Калужской области и Татарстане. Прошло меньше месяца, а министр финансов Антон Силуанов уже рапортует о результатах. Если за прошедшие годы в качестве самозанятых зарегистрировались 2 тыс. человек, то с начала этого года — 10 тыс.
Продолжит ли их количество расти? Ксения пять лет работает няней, до сих пор в новую систему не входила, и медстраховка, по словам девушки, не заставит ее изменить свое мнение. Долгие годы она посещает исключительно частные клиники, а доверия к государственным поликлиникам у нее нет: «Например, если вам нужно сделать УЗИ, то придется, как минимум, раз пять записаться к терапевту и еще пять раз попасть на само исследование, и потом в течение полугода, возможно, вам поставят
Но не исключено, что
Вероятно, через год к этому вопросу власти будут вынуждены вернуться, потому что софинансировать медицинское обслуживание для очень большого контингента людей
очень-оченьсложно. Сейчас, конечно, федеральный бюджет будет изыскивать дополнительные средства. Но при этом вся задумка-тоэтого закона ведь в том, чтобы выводить из «тени » лиц и, в частности, привлечь их к оплате взносов в Фонд обязательного медицинского страхования.
Возможно, это поможет и в борьбе с новой схемой уклонения от уплаты налогов. Оказывается, некоторые предприниматели после Нового года предложили своим сотрудникам перейти в статус «самозанятых». При таком раскладе у бизнесмена нет необходимости делать страховые и пенсионные отчисления за работника, а у того — растет выручка. Все в плюсе, кроме, конечно, налоговой.
На неделе в Московской