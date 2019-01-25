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13:45 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Самозанятым предлагают новую мотивацию

Как будет работать система ОМС для таких граждан.

Источник: Олег Харсеев / Коммерсантъ

За обязательное медицинское страхование самозанятых государству придется доплачивать. Изначально власти предполагали, что налоги, которые будут платить зарегистрированные в таком качестве россияне, покроют расходы на их лечение. Но, как выяснилось, этих денег не хватит, и Госдума приняла законопроект, который позволит компенсировать недостающие суммы из бюджета. Заставит ли это россиян регистрироваться в качестве самозанятых? И как долго власти собираются оплачивать им медстраховку? Выяснял Александр Рассохин.

Пониженная ставка — 4% или 6%, взносы в Пенсионный фонд добровольные, никаких штрафов в первый год работы… Заманить россиян в категорию «самозанятых» власти пытались различными способами. Теперь добавился еще один — система ОМС.

Изначально предполагалось, что за медстраховку заплатят сами репетиторы, няни и домработницы: на эти нужды пойдет часть налога, которые они отчисляют в бюджет. Но этих сумм оказалось недостаточно, говорит зампред думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный: «С 2020 года начинается компенсация за них. Когда будет четко понятно, каково количество таких граждан, за них будет платить федеральный бюджет.

1,5% из суммы налога, который платят самозанятые, идет в фонд ОМС, но этой суммы крайне недостаточно, все равно будет компенсировать часть государство".

Эксперимент с налогом на самозанятых начали в этом году. В качестве пилотного проекта новая система заработала в Москве, Калужской области и Татарстане. Прошло меньше месяца, а министр финансов Антон Силуанов уже рапортует о результатах. Если за прошедшие годы в качестве самозанятых зарегистрировались 2 тыс. человек, то с начала этого года — 10 тыс.

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Продолжит ли их количество расти? Ксения пять лет работает няней, до сих пор в новую систему не входила, и медстраховка, по словам девушки, не заставит ее изменить свое мнение. Долгие годы она посещает исключительно частные клиники, а доверия к государственным поликлиникам у нее нет: «Например, если вам нужно сделать УЗИ, то придется, как минимум, раз пять записаться к терапевту и еще пять раз попасть на само исследование, и потом в течение полугода, возможно, вам поставят какой-то диагноз. При этом запись к каждому врачу производится за две недели. У специалиста есть 15 минут на пациенты, и не всегда можно за это время понять ситуацию. Это полный бред, что бы они ни делали, потому что молодые люди не бегают по врачам, как старые».

Но не исключено, что кого-то обещание государства доплачивать за медстраховку заинтересует. Другой вопрос — как долго будет работать такая опция? Пока что речь идет о двух годах, и вряд ли власти будут продлевать льготу, считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. После, скорее всего, самозанятых обяжут доплачивать за ОМС, считает эксперт:

Вероятно, через год к этому вопросу власти будут вынуждены вернуться, потому что софинансировать медицинское обслуживание для очень большого контингента людей очень-очень сложно. Сейчас, конечно, федеральный бюджет будет изыскивать дополнительные средства. Но при этом вся задумка-то этого закона ведь в том, чтобы выводить из «тени » лиц и, в частности, привлечь их к оплате взносов в Фонд обязательного медицинского страхования.
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Возможно, это поможет и в борьбе с новой схемой уклонения от уплаты налогов. Оказывается, некоторые предприниматели после Нового года предложили своим сотрудникам перейти в статус «самозанятых». При таком раскладе у бизнесмена нет необходимости делать страховые и пенсионные отчисления за работника, а у того — растет выручка. Все в плюсе, кроме, конечно, налоговой.

На неделе в Московской торгово-промышленной палате сообщили, что планируют создать Гильдию самозанятых граждан. Организация, как планируется, займется консультациями, в том числе юридическими.

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