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13:11 (мск), источник: РИА Новости

Участники рынка ожидают удорожания хлеба в вслед за зерном и мукой

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Рост цен на зерно и муку в РФ, который наблюдается с начала текущего года, повлечет за собой в ближайшие месяцы удорожание хлебобулочной продукции, считают опрошенные РИА Новости участники рынка.

Источник: РИА Новости

Ранее Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сообщал, что в январе текущего года цены на продовольственную пшеницу и муку в России достигли исторических максимумов, стоимость пшеничной муки у производителей и оптовых компаний практически во всех субъектах РФ превысила предыдущие рекорды 2016 года. По данным экспертов, по ценам на ржаную муку в ряде регионов также были зафиксированы новые исторические рекорды.

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«Вопрос “может ли рост цен на зерно и муку” вызвать удорожание хлеба — риторический. Да, может. Ближе к концу текущего месяца можно будет дать более точные прогнозы относительно сроков и размеров повышения. Еще мало времени прошло после праздников, чтобы люди собрались с силами для принятия ответственных решений», — сказал РИА Новости председатель правления Национального союза хлебопечения (НСХ) Сергей Щедрин.

Продолжение тренда

ИКАР отмечал, что на подорожание муки в начале 2019 года повлияло увеличение цен на зерно, повышение НДС на услуги, а также тарифов ЖКХ. При этом эксперты уточняли, что, несмотря на весьма резкий рост цен, маржинальность мукомольного производства продолжала складываться «на крайне невысоком уровне в связи с опережающим ростом цен на зерно». Как отмечают эксперты, тренд роста цен на пшеницу и муку продолжился.

«Вслед за изменением котировок на международном рынке наблюдается прирост цен в регионах России. Внутренний рынок плавно реагирует на рост цены в долларах, ввиду несколько укрепившегося за последний месяц курса рубля, но, тем не менее, пшеница третьего класса сегодня приближается к 14 рублям за килограмм, пшеница четвертого класса — к 13 рублям за килограмм, дорожают и остальные виды зерна», — сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

По данным собеседника агентства, средние цены на пшеничную муку высшего сорта сегодня находятся на уровне 18,5 рубля за килограмм, а с учетом отгрузки достигают 22,3−22,4 рубля за килограмм.

Цены на хлеб

«Рост цен на зерно и муку, с учетом того, что доля муки в себестоимости хлеба составляет 1/3, повлечет за собой удорожание хлебобулочной продукции. Производители понимают необходимость сдерживания роста цен на хлеб, как на социальный продукт. Некоторые предприятия делают это за счет своей рентабельности. Однако в текущей ситуации рост цен очевиден для ряда предприятий, которые в прошлом году не согласовали новый прейскурант», — считает Востриков.

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Согласно прогнозам эксперта, рост себестоимости хлебобулочной продукции для предприятий, которые уже «отыграли» августовское повышение, при текущей динамике цен на сырье составит 6−7%. «Как именно ситуация будет развиваться — зависит от переговоров с торговыми сетями, субъектовыми органами власти. По нашим данным, обсуждения пройдут в течение ближайших месяцев. Точные размеры повышения мы сможем понять ближе к марту текущего года», — уточнил собеседник агентства.

«Дальнейшая ценовая динамика будет зависеть от курсовой динамики, стоимости продукции на чикагской бирже и действий регуляторов. В феврале, скорее всего, экспортные поставки снимут излишки, которые есть на внутреннем рынке, и Минсельхоз, скорее всего, воспользуется одним из механизмов сдерживания цен: либо включив зерновые интервенции — как расширение предложения на рынок пшеницы для снижения цен, что маловероятно, либо будут введены экспортные пошлины, либо полный запрет экспорта», — предположил глава «Руспродсоюза».

Как добавил председатель правления НСХ, «ничто не говорит о том, что тренд с ростом цен на муку изменится». Согласно его предположениям, вопрос о повышении цен может решиться в феврале. «Цены (на муку — ред.) растут, а соответственно, этот вопрос становится острее. Как только решится первый, переговоры начнутся активно. Ожидаю, что в первой декаде февраля участники рынка заявят о повышении, кто-то первый, самый смелый, разошлет в установленные договорами сроки извещения сетям о планируемом повышении цен. А дальше и остальные последуют его примеру, глядя на результаты первых», — заключил Щедрин.

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