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17:21 (мск), источник: Интерфакс

Правительство не поддержало идею взимать деньги за регистрацию мобильников

Москва. 25 января. INTERFAX.RU — Правительство РФ не одобряет положение законопроекта о регистрации мобильных телефонов в части платности процедуры, однако с сутью законопроекта согласно, сообщил в пятницу журналистам зампред правительства Максим Акимов.

Источник: Reuters

«Мы не поддерживаем идею платности. Мы поддерживаем идею регистрации. Мы пока этот законопроект не видели и не получали. Я могу пока об этом судить из публикаций СМИ, но рабочее наше мнение в том, что ни о какой платности подобной процедуры речи быть не может», — заявил Акимов в ходе межрегионального совещания «Лидеры цифрового развития».

По словам Акимова, такая регистрация позволит бороться с кражами устройств и обеспечить новый уровень национальной безопасности:

Гигантский криминальный рынок тут же схлопнется в разы. Не будет смысла воровать, только сдать на запчасти телефон.

Ранее автор готовящегося законопроекта, сенатор Людмила Бокова заявила, что регистрация мобильных телефонов поможет бороться с кражами и мошенничеством в этой сфере, платной она будет не для всех.

«Создание центральной базы данных идентификаторов абонентских станций IMEI повысит безопасность граждан. Сейчас это становится особенно важным, когда средства связи — смартфоны, системы умных домов — содержат в себе чувствительную информацию о банковских счетах, паролях, личных данных детей», — приводит слова Боковой пресс-служба Совета Федерации.

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В свою очередь председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Леонид Левин заявил журналистам, что в случае принятия инициативы о регистрации IMEI-номеров мобильных электронных устройств будет предоставлен переходный период.

«Концепция законопроекта предусматривает так называемую “амнистию”, то есть автоматическое занесение в базу IMEI устройств, которые уже работают на территории России, а кроме того — предусмотрен трехлетний переходный период, в течение которого механизмы контроля вводятся поэтапно и осторожно, чтобы не нарушить доступность связи для граждан», — сказал Левин журналистам в пятницу.

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Платная регистрация мобильников: подробности законопроекта
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14:42 (мск)© Ньюстюб
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