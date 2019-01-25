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16:40 (мск), источник: ТАСС

Медведев: правительство готовит постановление о специальных кредитах для студентов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/ — Речь идет 130−150 млн рублей ежегодно.

Источник: РИА "Новости"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев убежден, что у студентов должно быть больше возможности получить образовательные кредиты, правительство подготовило постановление о выделении дополнительных средств на эти цели.

Он также заявил о необходимости развивать возможности кредитования на обучение в российских вузах, для чего кабмин уже разработал комплекс мер.

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«Сейчас у нас готовится проект постановления на эту тему, и даже, насколько я помню, зарезервированы деньги на эти цели в бюджете для того, чтобы с банками эти расчеты проводить, чтобы они не отбивались от студентов, как от наиболее опасной категории заемщиков, а все-таки эти риски могли немножко компенсировать», — сказал Медведев во время общения со студентами ГИТИСа. Он уточнил, что речь идет о сумме в 130−150 млн рублей ежегодно.

«Ну, и, соответственно, кредитную ставку, о которой вы сказали в том числе по линии Сбербанка и других банков сделать пониже», — пообещал премьер-министр. Так он прокомментировал слова студентки ГИТИСа, которая пожаловалась на отсутствие у крупных банков специальных профильных программ по кредитованию абитуриентов и студентов, а также высокую ставку по кредитам — порядка 19%. Она напомнила, что ранее существовали программы студенческих займов.

Медведев напомнил, что ранее программой студенческих займов в течение двух-трех лет ее существования смогли воспользоваться всего около 8 тыс. человек из 4 млн российских студентов.

«Понятно, что значительная часть студентов все-таки учится бесплатно на бюджетных формах обучения, но в то же время большая часть учится и на платной форме. Некоторые сначала за деньги, а потом переходят на бюджетную форму», — сказал премьер-министр. «Поэтому очень важно, чтоб у студента, у абитуриента была возможность прибегнуть к такому кредитованию. Постановление готовится. Я думаю, что я его очень скоро подпишу», — сказал он.

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