Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как испортить кота. Вредные советы – 2
БеЛАЗ выпустит огромный грузовой троллейбус
15 банок пива спасли пациента от смерти
"Драка из-за Собчак": что известно о потасовке с Виторганом
Как выглядят бескрайние и нищие просторы России: галерея
Взрывы в домах: газовое хозяйство страны ждут перемены Еще свежи в памяти кадры трагедии в Магнитогорске, где взрыв бытового газа уничтожил два подъезда многоэтажки
У Лукашенко потребовали разорвать Союзный договор с Россией
Король Малайзии разводится с Мисс-Москва
5 привычек, без которых жизнь станет лучше
Мужчина полтора года вводил сперму себе в вены
“Поздно”: Виторган впервые прокомментировал разрыв с Собчак - СМИ
“Я предупреждал”: сын Высоцкого удалился с ток-шоу
В сети обсуждают 75-летнюю Инну Чурикову в образе королевы
Редкий выход: Майкл Фассбендер на прогулке в Нью-Йорке
2009 vs 2019: что случилось с ледником в Гренландии (фото)
Что находится на дне Большой Голубой Дыры?
Как выглядят бескрайние и нищие просторы России: галерея
Под Москвой нашли квартиру дешевле миллиона
Фоторепортажи
16От Путятина до Путина
12В доме в Ростовской области произошел взрыв газа
16:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Костину понравилась ассоциация с Путиным

Глава ВТБ Андрей Костин разубедил журналиста FOX в том, что хранит деньги президента РФ Владимира Путина. Таким образом банкир ответил на вопрос интервьюера, что может быть санкционные проблемы ВТБ связаны с тем, что «вас в определенных кругах называют “банкиром Путина”?».

Источник: Пресс-служба Президента России

«Я не храню деньги господина Путина. Предположение, что у Путина очень много денег, чрезвычайно раздуто на Западе», — сказал глава ВТБ.

Думаю, что нет ничего плохого в том, чтобы ассоциироваться с Путиным. Я его сторонник. И считаю, что он сделал для страны много хорошего. Он наш президент, это очень хорошо. Пусть так и будет.
Андрей Костин
глава ВТБ
Новость
Дональду Трампу предъявили небоскреб в Москве

Перед этим, отвечая на вопрос «каким образом вы и ВТБ приспособились работать в условиях санкций?», Костин ответил, что «у нас достаточно ликвидности в России, и у нас достаточно прибыли, чтобы увеличивать свой капитал». «Конечно, мы были бы рады вернуться на американский или международный рынки. Мы хотели бы иметь возможность продавать акции и продолжить нашу приватизацию. Но такой возможности сейчас нет. Поэтому мы продолжаем работать, мы сосредоточились на развитии нашего бизнеса, в основном в России», — сказал он.

23 января в интервью CNN, Андрей Костин категорически опроверг утверждение американского политика Феликса Сейтера о том, что ВТБ имел намерение профинансировать проект Дональда Трампа, в момент когда он был еще кандидатом в президенты США, по строительству небоскреба Trump Tower в Москве.

Справка
«Драконовские» меры: США готовятся ввести самые жесткие санкции против России

Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

 Не нужно думать о России «после Путина». Мнение
Украина решила силой «вернуть» себе Кавказ и Кубань
Правительство не поддержало платную регистрацию смартфонов
Чемпионка Олимпиады избила новогодней елкой директора спортшколы
В США аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов
В Австралии спрятавшийся в унитазе питон укусил женщину
Как разворачивается борьба за венесуэльскую нефть
Рост долгов россиян по кредитам стал рекордным
Ученый обнаружил древнее насекомое внутри драгоценного камня
Спорт
Коляда, его 100 очков и 2 медали в парном катании: итоги дня ЧЕ Коляда в нынешнем сезоне исполняет программы в облегченном варианте — его команда приняла решение отказаться от никак не дававшегося ему в прошлом четверного лутца
Hi-Tech
iPhone X подешевел почти на треть Этот айфон можно рассмотреть как альтернативу спорному iPhone XR.
Авто
Подержанные автомобили резко постарели Негативная сторона этой тенденции — рост дорожно-транспортных происшествий из-за неисправности старых автомобилей
Кино
Звезда сериала «Султан моего сердца» снялся в «Модном приговоре» Турецкого актера пригласили в программу в качестве эксперта
Недвижимость
Нужно ли на самом деле проветривать помещение?
Бескрайние и нищие просторы России на снимках фотографа: галерея
Ипотека пробила психологическую отметку
Как сделать перерасчёт за вывоз мусора, если уезжаешь на лето?
Популярные темы на «Детях»
Что сегодня готовите? 323
Мамы девочек подростков, к вам вопрос... 303
В джазе только девушки.Как это снимали. 281
Самый безумный поступок 280
Леди
6 абсурдных модных находок за 36 256 262 рубля Встречай 6 самых странных и до слез дорогих вещей, которые создали дизайнеры
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь