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16:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне набрали кредитов на 15 триллионов рублей

Уровень задолженности россиян по потребительским кредитам за 2018 год стал рекордным с 2013-го. Такие данные опубликовал Центральный банк в обзоре развития банковского сектора России.

Источник: РИА "Новости"

Долги россиян за прошедший год выросли на 22,8 процента. В 2017 году этот же показатель вырос на 13,2 процента. Общий объем долга граждан в номинальном значении в настоящий момент составляет 14,9 триллиона рублей. В прошлый раз подобных объемов долги физических лиц достигали в докризисном 2013 году, тогда сумма всех взятых кредитов составляла 9,7 триллиона рублей, что на 30 процентов выше 2012 года.

Годовой отчет по отдельным подразделениям рынка пока отсутствует. Если судить по отчету за 11 месяцев, то большую часть долга, как отмечает РБК, занимает кредитный портфель по ипотеке (6,53 триллиона рублей на 1 декабря) и необеспеченным потребительским кредитам (7,3 триллиона на 1 декабря).

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«Ускорение кредитования физических лиц происходит в условиях постепенного перехода домашних хозяйств от сберегательной модели поведения к увеличению потребления», — говорится в отчете ЦБ. Рост кредитного рынка обеспечивался снижением процентной ставки в течение года: в конце года ставка на рублевые кредиты для физических лиц сроком более года составил 12,4 процента годовых.

В декабре ипотечный регулятор «Дом.рф» сообщил о том, что россиянам за 10 месяцев 2018 года выдали ипотеку на 2,7 триллиона рублей. Это максимальные значения за всю историю существования российского ипотечного рынка. Средняя ставка на ипотеку с января по ноябрь составила 9,55 процента.

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