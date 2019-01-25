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17:09 (мск), источник: Интерфакс

Реальные доходы россиян в 2018 году снизились пятый год подряд

Москва. 25 января. INTERFAX.RU — Реальные доходы россиян в 2018 году снизились пятый год подряд вопреки прогнозам правительства, это следует из данных, опубликованных в пятницу Федеральной службой государственной статистики (Росстат).

Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ в декабре 2018 года выросли на 0,1% по сравнению с декабрем 2017 года после снижения, согласно уточненным данным, на 3,1% в ноябре и роста на 0,3% в октябре.

В целом за 2018 год доходы снизились на 0,2% в реальном выражении по сравнению с 2017 годом (если считать с учетом единовременной выплаты в 5 тыс. рублей пенсионерам в январе 2017 года). Если выплату в 5 тыс. рублей в январе 2017 года не учитывать, то, согласно данным Росстата, в 2018 году был бы незначительный рост реальных доходов — на 0,3% по сравнению с 2017 годом.

Таким образом, формально 2018 год стал пятым годом подряд снижения реальных доходов населения в РФ:

В 2017 году доходы снизились на 1,2%, в 2016 году упали на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году было зафиксировано падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%. Последний раз реальные доходы населения выросли в 2013 году на 4,0%.

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Что будет с реальными доходами россиян в 2019 году

Снижение реальных доходов населения в 2018 году стало неожиданным для правительства, которое в базовом сценарии прогноза ожидало их рост на 3,4%. В 2019 году правительство прогнозирует рост реальных доходов населения на 1,0%.

В номинальном выражении доходы населения в 2018 году составили 32 тыс. 635 рублей в месяц — рост на 3,9% к 2017 году с учетом единовременной выплаты и на 4,3% без учета этой выплаты.

Средняя заработная плата по итогам 2018 года составила 43 тыс. 400 рублей в месяц и выросла на 9,9% к 2017 году. В реальном выражении средняя зарплата в 2018 году увеличилась на 6,8%.

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