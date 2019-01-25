Козак заявил, что вопрос о соцнормах энергопотребления закрыт

Источник: Reuters

«Вопрос закрыт. Гадать на кофейной гуще — вернемся мы или не вернемся (к обсуждению вопроса — ИФ) — бесполезно. Он закрыт», — сказал Козак.

По его словам, причиной такого решения стало множество различных факторов.

Самый главный состоит в том, что в текущем году и, может, на ближайшее будущее, дополнительная финансовая нагрузка на граждан достаточно высокая — это и увеличение НДС, отсюда увеличение стоимости товаров и услуг. Поэтому решили отложить без определения срока, вернемся мы к этому или нет. Дмитрий Козак вице-премьер РФ

Козак заявил, что правительство РФ намерено сосредоточиться на реализации других мер по повышению эффективности работы электросетевого комплекса.

«Это и перекрестное субсидирование между промышленными потребителями, это вопросы, связанные с необоснованным, избыточным резервированием мощности, которое не используется, у нас — это катастрофа просто», — перечислил чиновник.

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Он объяснил, что добросовестные потребители, зарезервировавшие и использующие эту сетевую мощность, на 100 млрд руб. субсидируют тех, кто зарезервировал сетевую мощность с запасом, но не использует ее.

«А это хозяйство приходится содержать “Россетям”. Это оказывает существенное давление на тариф», — подчеркнул Козак.

«Это и вопросы, связанные с подключением — там тоже есть перекосы, когда одни потребители субсидируют других», — привел вице-премьер другой пример.

По его словам, решение этих вопросов позволит снизить непроизводственные издержки электросетевых компаний.

«Попробуем давление на тарифы на электроэнергию за счет этих мер снизить. Что касается дифференциации тарифов в зависимости от объема потребления — пока воздержимся от таких решений», — заключил вице-премьер.