Итоги Давоса-2019: мир закрыт для России

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В пятницу, 25 января, в швейцарском Давосе завершает работу Всемирный экономический форум. Диагноз, который поставили давосские мудрецы, никогда не был настолько удручающим. Как для глобальной экономики, так и для России. Впрочем, сам форум тоже переживает не лучшие времена.

Давос уже не тот

Это был 49-й ежегодный форум в прославленной на весь мир деревушке Давос. Три тысячи участников из 110 стран мира, 1700 компаний. Но уровень участников в этом году пониженный.

До форума не доехали, хотя и были заявлены главы государств, формирующие мировую повестку — Дональд Трамп, Тереза Мэй, Эммануэль Макрон. Сослались на внутренние проблемы — шатдаун, брекзит, «желтые жилеты». Среди приехавших были готовящаяся к пенсии канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и новый президент Бразилии Жаир Болсонаро.

Уровень представительства российской делегации в Давосе оказался самым скромным за последние годы. И числом — 50 человек (67 в прошлом году). И статусом — во главе с министром экономики Максимом Орешкиным.

Напомним, что в былые годы Давос посещали Владимир Путин и Дмитрий Медведев, причем последний — неоднократно. По данным агентства делового туризма «Аэроклуб», судя по авиабилетам интерес представителей российского бизнеса к Давосу упал на 30% по сравнению с прошлым годом.

Впрочем, и такой скромный московский десант мог не долететь до Швейцарии. Причем по вине организаторов, заявивших о нежелательности присутствия российских бизнесменов, попавших под санкции США. Это был удар по репутации форума, считающегося независимой от политической конъюнктуры площадкой. Позднее Давос дал задний ход. Под нажимом российского правительства, которое пригрозило вообще отсутствием официальной делегации из Москвы.

Мировая рецессия: США, Европа, Китай и далее везде

Тем же, кто все-таки доехал до форума, предстояло обсудить тему «Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции». На этой теме настоял его глава Клаус Шваб, хотя крупный бизнес хотел участвовать в дискуссиях на ровно противоположную тему — деглобализация и фрагментация единого экономического пространства. Тем более, что на форуме до последнего ждали главного антиглобалиста Трампа.

Устоявшиеся экономические связи рушатся, торговые барьеры растут, а мир ждет рецессия, пришли к выводу участники Давосского форума.

МВФ уже снизило прогноз по росту. По словам его главы Кристин Лагард, мировая экономика вырастет в 2019 году на 3,5%, а в 2020-м на 3,6%, что ниже предыдущего прогноза на 0,2 и 0,1 п.п. соответственно.

И главный вклад в это вносит Америка.

«Экономика США отчасти напоминает корабль, который движется, но он замедлился на 2−2,5%, и это будет продолжаться некоторое время», — говорил на панельной дискуссии гендиректор JP Morgan Chase Джейми Даймон.

«Когда у вас есть весь этот шум, геополитический шум, шум брекзита, и то, что собирается делать ФРС, шатдаун, торговля. В конце концов, это может вызвать замедление или спад», — говорит Даймон. «Я не знаю 2020 или 2021 год, но диапазон плохих результатов увеличивается», — добавил он.

Рэй Далио из Bridgewater Associates заявил, что в следующем году будет «значительный риск» рецессии.

«Это будет глобальное замедление. Это не только Соединенные Штаты, это Европа, это Китай и Япония», — сказал Далио.

Далио, миллиардер и основатель одного из крупнейших в мире хедж-фондов рассказал, что его пугает в нынешней экономической ситуации. Это ограничения в денежно-кредитной политике. А также усиливающийся «политический и социальный антагонизм». Плюс рост популизма. Ультраправые партии добились значительных успехов на выборах во всем мире в последние месяцы, отметил Далио. И все это напоминает ему 1930-е годы, времена Великой депрессии.

Нобелевский лауреат и профессор Йельского университета Роберт Шиллер также был обеспокоен экономическими перспективами. Он считает, что было три Великих депрессии: 1920 — 1921 годов, Великая депрессия 1930-х годов и Великая рецессия 2007 — 2009 годов. И вот — с 2018 года рынок вновь стал медвежьим, и рост замедляется.

Путь в никуда

Чем грозит России деглобализация обсудили и в «Русском доме».

Так, Анатолий Чубайс сообщил, что на форуме он постоянно слышал пессимистические оценки, все пугали друг друга брекзитом, новым кризисом, мировым беспорядком. Но ситуация еще хуже, чем просто деглобализация.

Кризис либерализма — вот что сейчас происходит с нами. Вот что я диагностирую! — заявил Чубайс.

На деловом завтраке Сбербанка его глава Герман Греф провел голосование по вопросу: к чему приведет деглобализация, что она даст экономике? Возможные варианты ответов были сформулированы так. Глобализация ничего не даст. Приведет к кризису. К глобальной катастрофе. К социальному прогрессу.

На катастрофу поставили всего 14% участников делового завтрака. На это Алексей Мордашов, председатель совета директоров «Северстали» отреагировал так:

«Если даже на один день остановить глобализацию, мы не сможем прожить этот день. Электричества не будет».

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что мир подошел к завершению 30-летнего суперцикла, когда глобализация усиливалась. Положительный итог этого процесса — рост торговли, увеличение добавленной стоимости.

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Те, кого собрал форум в Давосе, конечно же, выиграли от глобализации, отметил Орешкин. Поэтому они и голосуют за ее продолжение. «Но добавленная стоимость не была единообразно распределена даже внутри отдельных государств, а еще менее единообразно между государствами», — считает министр. Иными словами, роста популизма и социальных волнений в ближайшие годы не избежать.

Этот 30-летний цикл заканчивается и мир вступил в полосу «тектонических сдвигов».

Нас ждет деглобализация и рост национализма.

И справляться каждой стране с этим придется как-то самостоятельно, заключил Орешкин.

Де-факто итог дискуссии подвел главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев.

Он ответил на вопрос: обратима ли глобализация или нет? «Не знаю. Но деглобализация — это путь в никуда!» — сказал Гуриев.

И непонятно, что будет в такой ситуации с Россией, чьи деньги и компании уже оказались нон-грата.

«Конечно, мы были бы рады вернуться на американский или международный рынки. Мы хотели бы иметь возможность продавать акции и продолжить нашу приватизацию. Но такой возможности сейчас нет. Поэтому мы сосредоточились на развитии нашего бизнеса в основном в России», — сказал глава ВТБ Андрей Костин, который на какое-то время оказался в списке нежелательных гостей форума.

Пока швейцарцы подчеркнуто вежливы. Хотя их нейтралитет уже поставлен под сомнение. Организаторы ВЭФ хотят максимального участия России в следующем году, сообщил глава Сбербанка Греф.