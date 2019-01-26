МВФ не исключает, что инфляция в Венесуэле к концу 2019 года может достичь 10 000 000%

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«Ускорение гиперинфляции с уровня, который в 2018 году был близок к 2 000 000%, перейдет к уровню, который в 2019 году, если я правильно помню, должен быть в районе 10 000 000%», — цитирует Вернера агентство EFE.

Боливарианская Республика в последние годы переживает острый кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией. По данным парламентского комитета по финансам, инфляция по итогам 2018 года составила порядка 1 700 000%.