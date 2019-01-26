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01:09 (мск), источник: ТАСС

МВФ не исключает, что инфляция в Венесуэле к концу 2019 года может достичь 10 000 000%

ТАСС, 26 января. Инфляция в Венесуэле в текущем году будет продолжаться и по его итогам может достичь 10 000 000%. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции директор департамента Западного полушария Международного валютного фонда (МВФ) Алехандро Вернер.

Источник: Reuters

«Ускорение гиперинфляции с уровня, который в 2018 году был близок к 2 000 000%, перейдет к уровню, который в 2019 году, если я правильно помню, должен быть в районе 10 000 000%», — цитирует Вернера агентство EFE.

Боливарианская Республика в последние годы переживает острый кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией. По данным парламентского комитета по финансам, инфляция по итогам 2018 года составила порядка 1 700 000%.

Согласно оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, из южноамериканской страны уехали уже более 3 млн человек. Правительство Венесуэлы не признает существования в стране гуманитарного кризиса.

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