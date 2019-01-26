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10:23 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Армения готовит революцию цен

Никол Пашинян предлагает пересмотреть энерготарифы в ЕАЭС.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Выработка скоординированной энергетической политики, подразумевающей «решение чувствительного вопроса ценообразования на энергоресурсы», станет приоритетом начавшегося 1 января председательства Армении в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил вчера премьер Армении Никол Пашинян, выступая в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) — регулирующего органа ЕАЭС. Москву он посетил по пути с Всемирного экономического форума в Давосе. И в Швейцарии, и в России основное внимание господин Пашинян уделял экономике, заверяя мировых лидеров и потенциальных инвесторов: прошлогодняя политическая революция в Армении превратится в революцию экономическую.

Вчерашний визит Никола Пашиняна в Москву на первый взгляд выглядел как небольшая остановка на пути с Всемирного экономического форума в Давосе домой, в Ереван. Официально целью его приезда в Россию было выступление в штаб-квартире ЕЭК. Как отметил встретивший Никола Пашиняна председатель коллегии ЕЭК, его соотечественник Тигран Саркисян, это первый случай, когда штаб-квартиру организации посещает глава государства—члена ЕАЭС. Правда, там бывали первые лица других стран — Сингапура, Монголии и Камбоджи.

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В текущем году самая маленькая страна ЕАЭС, Армения, занимает в организации ключевое место. Во-первых, Тигран Саркисян сохраняет за собой пост главы коллегии ЕЭК (в 2020 году его займет кто-то другой). Во-вторых, 1 января Ереван стал председателем ЕАЭС. Пользуясь таким удобным моментом, Ереван планирует продвинуть ряд полезных ему инициатив. Их Никол Пашинян вчера перечислил в своем заочном обращении к другим главам стран союза. Критики организации в тексте выступления было достаточно. «Необходимо активизировать усилия, направленные на проведение скоординированной энергетической политики и скорейшее решение чувствительного вопроса ценообразования на энергоресурсы и их транзит по территориям стран ЕАЭС на недискриминационной основе», — сказал господин Пашинян. Он также назвал важной задачей «укрепление уровня доверия внутри союза».

Напомним, что ценообразование на рынке энергоресурсов, и особенно газа, крайне болезненная тема для Еревана. Учитывая, что в республике нет центрального отопления, зимой оплата счетов за газ составляет весомую часть расходов армянских семей.

В конце прошлого года Никол Пашинян активно обсуждал этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным, надеясь добиться более выгодного тарифа. Однако с начала 2019 года цена, напротив, выросла со $150 до $165 за 1 тыс. куб. м (см. «Ъ» от 9 января), правда, для конечного потребителя она осталась прежней — так новое правительство избежало удара по рейтингу.

Отвечая вчера на вопросы журналистов, господин Пашинян дал понять, что планирует продолжить переговоры по этому вопросу и даже расширить их.

В 2019 году мы не повышаем цены для потребителей, — сказал он.— Фактически это означает, что у нас есть год для того, чтобы продолжать консультации с нашими коллегами в России и в рамках ЕАЭС, чтобы решить этот вопрос в долгосрочном плане. Конечно, лучше, чтобы этот вопрос был решен в рамках ЕАЭС, потому что это более правильный подход, поскольку мы говорим об общем экономическом пространстве.
Никол Пашинян
премьер Армении

Премьер-министр отметил, что цены на энергоресурсы сильно влияют на себестоимость товаров, произведенных в разных странах союза, а следовательно, на их конкурентоспособность.

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Впрочем, Никол Пашинян признал: при всех своих недостатках союз все же «состоялся в качестве успешного интеграционного объединения». «Когда я был депутатом, то проголосовал против вступления в ЕАЭС, — напомнил он, отвечая на вопросы журналистов.— Но после этого я неоднократно говорил, что, если мы считали это неправильным решением, это не значит, что для исправления этой ошибки нужно делать прямо противоположные шаги».

После выступления в штаб-квартире ЕЭК Никол Пашинян отправился на встречу с российским премьером Дмитрием Медведевым. А вот с Владимиром Путиным он на этот раз не увиделся. «Вы знаете, они часто общаются по телефону и очень часто встречаются», — пояснял этот момент пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, намекая на отсутствие повестки для саммита (особенно учитывая, что предыдущий был менее месяца назад). Два армянских дипломатических источника подтвердили «Ъ», что встреча с Владимиром Путиным изначально не входила в планы господина Пашиняна.

Возможно, оппозиция и СМИ будут спекулировать на тему того, что Пашинян не встретился с Путиным, но в целом мы видим, что отношения развиваются нормально, в том числе и в вопросе цены на газ. Поэтому особых опасений нет.
Микаэл Золян
депутат армянского парламента


Отметим, что, посещая Всемирный экономический форум, Никол Пашинян также успел встретиться с представителями России: бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, председателем правления ВТБ Андреем Костиным и гендиректором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Состоялась в Давосе и знаковая политическая встреча: после двух коротких контактов Никол Пашинян впервые в течение полутора часов побеседовал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Однако об этой беседе в Москве он не рассказал почти ничего. «Вы все знаете, о чем мы говорили, потому что разговор шел в тех рамках, которые соответствуют моим публичным заявлениям», — лишь сказал политик, дав понять, что никаких продвижений по карабахскому урегулированию нет.

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Повестка вчерашнего визита господина Пашиняна — больше экономики и меньше политики — в целом соответствует его предвыборным обещаниям. Лозунг о необходимости «экономической революции» он повторил и в интервью телеканалу Euronews, которое дал в Давосе. «Необходимо превратить нашу политическую революцию в революцию экономическую. Для этого мы планируем максимально упростить действующие нормативные акты с тем, чтобы открыть наш экономический сектор», — сказал армянский премьер.

В том, что «бархатную революцию» в мае 2018 года, лидером которой был сам Никол Пашинян, следует считать исключительно положительным событием, армянский премьер заверил и «Ъ». Отвечая на вопрос, нет ли у него ассоциаций между событиями прошлого года в Армении и последними событиями в Венесуэле, премьер сказал, что такое сравнение некорректно. «К счастью, у нас не было никаких стычек и жертв, а в Венесуэле, к сожалению, есть жертвы, — отметил он.— Первое впечатление, что там (в Венесуэле.— “Ъ”) не все идет по конституционной логике». Господин Пашинян добавил, что переход власти в Армении «на сто процентов соответствовал процедурам, предусмотренным законодательством и конституцией». «Любое решение должно быть в первую очередь приемлемым для народа Венесуэлы», — заключил он. Сомнений в том, что его прошлогодний приход к власти в результате уличных акций протеста был приемлем для народа Армении, у политика не было.

Кирилл Кривошеев

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