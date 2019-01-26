Армения готовит революцию цен
Никол Пашинян предлагает пересмотреть энерготарифы в ЕАЭС.
Никол Пашинян предлагает пересмотреть энерготарифы в ЕАЭС.
Выработка скоординированной энергетической политики, подразумевающей «решение чувствительного вопроса ценообразования на энергоресурсы», станет приоритетом начавшегося 1 января председательства Армении в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил вчера премьер Армении Никол Пашинян, выступая в
Вчерашний визит Никола Пашиняна в Москву на первый взгляд выглядел как небольшая остановка на пути с Всемирного экономического форума в Давосе домой, в Ереван. Официально целью его приезда в Россию было выступление в
В текущем году самая маленькая страна ЕАЭС, Армения, занимает в организации ключевое место.
В конце прошлого года Никол Пашинян активно обсуждал этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным, надеясь добиться более выгодного тарифа. Однако с начала 2019 года цена, напротив, выросла со $150 до $165 за 1 тыс. куб. м (см. «Ъ» от 9 января), правда, для конечного потребителя она осталась прежней — так новое правительство избежало удара по рейтингу.
Отвечая вчера на вопросы журналистов, господин Пашинян дал понять, что планирует продолжить переговоры по этому вопросу и даже расширить их.
В 2019 году мы не повышаем цены для потребителей, — сказал он.— Фактически это означает, что у нас есть год для того, чтобы продолжать консультации с нашими коллегами в России и в рамках ЕАЭС, чтобы решить этот вопрос в долгосрочном плане. Конечно, лучше, чтобы этот вопрос был решен в рамках ЕАЭС, потому что это более правильный подход, поскольку мы говорим об общем экономическом пространстве.
Впрочем, Никол Пашинян признал: при всех своих недостатках союз все же «состоялся в качестве успешного интеграционного объединения». «Когда я был депутатом, то проголосовал против вступления в ЕАЭС, — напомнил он, отвечая на вопросы журналистов.— Но после этого я неоднократно говорил, что, если мы считали это неправильным решением, это не значит, что для исправления этой ошибки нужно делать прямо противоположные шаги».
После выступления в
Возможно, оппозиция и СМИ будут спекулировать на тему того, что Пашинян не встретился с Путиным, но в целом мы видим, что отношения развиваются нормально, в том числе и в вопросе цены на газ. Поэтому особых опасений нет.
Отметим, что, посещая Всемирный экономический форум, Никол Пашинян также успел встретиться с представителями России:
Состоялась в Давосе и знаковая политическая встреча: после двух коротких контактов Никол Пашинян впервые в течение полутора часов побеседовал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Однако об этой беседе в Москве он не рассказал почти ничего. «Вы все знаете, о чем мы говорили, потому что разговор шел в тех рамках, которые соответствуют моим публичным заявлениям», — лишь сказал политик, дав понять, что никаких продвижений по карабахскому урегулированию нет.
Повестка вчерашнего визита господина Пашиняна — больше экономики и меньше политики — в целом соответствует его предвыборным обещаниям. Лозунг о необходимости «экономической революции» он повторил и в интервью телеканалу Euronews, которое дал в Давосе. «Необходимо превратить нашу политическую революцию в революцию экономическую. Для этого мы планируем максимально упростить действующие нормативные акты с тем, чтобы открыть наш экономический сектор», — сказал армянский премьер.
В том, что «бархатную революцию» в мае 2018 года, лидером которой был сам Никол Пашинян, следует считать исключительно положительным событием, армянский премьер заверил и «Ъ». Отвечая на вопрос, нет ли у него ассоциаций между событиями прошлого года в Армении и последними событиями в Венесуэле, премьер сказал, что такое сравнение некорректно. «К счастью, у нас не было никаких стычек и жертв, а в Венесуэле, к сожалению, есть жертвы, — отметил он.— Первое впечатление, что там (в Венесуэле.— “Ъ”) не все идет по конституционной логике». Господин Пашинян добавил, что переход власти в Армении «на сто процентов соответствовал процедурам, предусмотренным законодательством и конституцией». «Любое решение должно быть в первую очередь приемлемым для народа Венесуэлы», — заключил он. Сомнений в том, что его прошлогодний приход к власти в результате уличных акций протеста был приемлем для народа Армении, у политика не было.
Кирилл Кривошеев